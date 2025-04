Cime tempestose: Jacob Elordi ha ricevuto la proposta per il film tramite messaggio

La star di Euphoria e Saltburn ha raccontato in che modo bizzarro è stato contattato per il ruolo da co-protagonista nel film con Margot Robbie.

Prima di ricevere la proposta di recitare nell'adattamento cinematografico di Cime tempestose, Jacob Elordi stava meditando di prendersi una pausa dalla recitazione.

Dopo alcuni anni particolarmente intensi, l'attore voleva prendersi un periodo sabbatico. Proprio in quel momento, la regista Emerald Fennell, che l'aveva già diretto in Saltburn, decise di contattarlo per Cime tempestose.

La proposta per Cime tempestose via messaggio

In una recente intervista rilasciata a Indiewire, Jacob Elordi ha spiegato come ha ricevuto la proposta per recitare in Cime tempestose:"Sono stato davvero fortunato. Avevo intenzione di fermarmi per un po', e poi Emerald mi ha semplicemente mandato un messaggio. E non puoi scappare da un messaggio così".

Primo piano di Jacob Elordi

La star ha anche speso parole molto importanti anche per il lavoro di Margot Robbie:"È incredibile nel film, è una forza della natura. Sono così entusiasta che il pubblico possa vederla. È un'attrice meravigliosa e ha dato tantissimo".

La nuova versione di Cime tempestose con Margot Robbie e gli elogi al lavoro di Emerald Fennell

Oltre a Jacob Elordi e Margot Robbie, il nuovo Cime tempestose include nel cast anche Shazad Latif nel ruolo di Edgar Linton, Hong Chau come Nelly Dean e Alison Oliver nel ruolo di Isabella Linton.

Cime tempestose è previsto in uscita nel mese di febbraio del 2026, e già dallo scorso anno Emerald Fennell aveva annunciato ai fan che l'adattamento del celebre romanzo sarebbe stato il suo terzo film da regista dopo Una donna promettente e Saltburn, con protagonista Barry Keoghan.

Margot Robbie protagonista del grande successo di Barbie di Greta Gerwig

Keoghan che aveva espresso interesse a recitare anche in Cime tempestose:"Qualsiasi cosa tocchi Emerald, io ci sono. È incredibile". Elogi provenienti anche da Margot Robbie:"Emerald ti immerge in un mondo in un attimo. È magistrale nel gestire tono e trama. Ti entra nel cervello e tocca le parti più oscure, così che tu diventi complice della storia. È quel tipo di racconto che fa parlare la gente per settimane".