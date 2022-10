Joker: Folie à Deux - Margot Robbie commenta la scelta di Lady Gaga: "Sarà una Harley Quinn incredibile"

Margot Robbie ha commentato la scelta di Lady Gaga come sua "erede" nel ruolo di Harley Quinn nel film Joker: Folie à Deux

Margot Robbie ha commentato la scelta di Lady Gaga per la parte di Harley Quinn nel film Joker: Folie à Deux, il sequel con star Joaquin Phoenix.

L'attrice ha condiviso il suo entusiasmo parlando del casting relativo al personaggio della DC che ha interpretato in tre film.

In un'intervista rilasciata a MTV News, Margot Robbie ha dichiarato parlando di Joker: Folie à Deux: "Mi ha reso così felice perché ho detto fin dall'inizio che tutto ciò che voglio è che Harley Quinn sia uno di quei personaggi... Come Macbeth o Batman, che vengono passati da un grandioso attore a un altro grandioso attore. Qualcuno ha l'occasione di realizzare la propria versione di Batman, o di Macbeth".

La star di Suicide Squad e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ha aggiunto: "Penso che, in certi casi, ci sono dei personaggi femminili di quel tipo, come Elisabetta I, ma pochi oltre a quello, che ho potuto comunque avere l'occasione di interpretare e sono stata onorata di farlo. Ho pensato: 'Wow! Cate Blanchett ha recitato nella parte di Elisabetta I. Ora è il mio turno'. Aver costruito una base forte abbastanza da permettere che Harley possa ora essere uno di quei personaggi che altri attori possono avere l'occasione di interpretare è un tale onore. E penso che Lady Gaga farà qualcosa di incredibile con il personaggio".

Nel cast di Joker: Folie à Deux, oltre a Joaquin Phoenix e Lady Gaga, reciteranno anche Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener e Jacob Lofland.

Il film arriverà nei cinema americani il 4 ottobre 2024 distribuito da Warner Bros.