Brian Cox spara a zero su Tarantino, Margot Robbie e Daniel Day-Lewis: "Dico quello che voglio"

Noto per criticare a tutto spiano colleghi e collaboratori, l'attore scozzese se la prende con l'egocentrico Tarantino e con Margot Robbie, inadatta a Cime tempestose.

Già noto in passato per le sparate sui colleghi, Brian Cox è inarrestabile. Lo faceva anche prima, ma a 80 anni suonati l'attore veterano si sente in diritto di dire tutto quello che gli passa per la testa. Così dopo aver preso di mira il suo co-protagonista ne La 25esima ora Edward Norton ("una rompipalle"), Ian McKellen ("non è di mio gusto") e Kevin Spacey ("un uomo veramente stupido"), in una nuova intervista al Times di Londra, se l'è presa con l'egocentrico Quentin Tarantino non risparmiando critiche neppure a Margot Robbie e Daniel Day-Lewis.

"Sono più egualitario di molti registi, di quelli che si definiscono visionari", ha detto Cox al Times UK a proposito del suo suo esordio alla regia, Glenrothan. "Mi piace dare valore all'interpretazione dell'attore. In un film di Quentin Tarantino, quello che vedi è tutto Quentin Tarantino. Io non sono così. Non voglio fare questo".

Brian Cox in una scena di Succession

Che cosa ha detto Brian Cox su Margot Robbie e Daniel Day-Lewis

Nel corso dell'intervista Brian Cox ha criticato Margot Robbie, affermando di non essere d'accordo con la sua scelta per il ruolo di Cathy nel nuovo adattamento di Cime tempestose.

"Keith Cliff! Sono io, Cathy!" ha detto Cox imitando l'accento australiano, prendendo in giro la Robbie, che in passato ha recitato nella soap opera australiana Neighbours. "Come stai, Keith? Tutto bene?" "Sì, tutto bene!"

Cox, che ha ricordato come l'adattamento del 1939 del romanzo di Emily Brontë sia uno dei suoi film preferiti, ha riso prima di aggiungere: "Margot Robbie è troppo bella per quel ruolo. Penso che dovrebbe avere qualcosa di più gitano, ma non spetta a me giudicare. Potrebbe anche essere un bel film."

Ma l'attore ne ha anche per Daniel Day-Lewis, i cui contrasti sarebbero iniziati quando ha criticato pubblicamente metodo di recitazione di Jeremy Strong, suo collega in Succession. Lewis, che era stato la fonte d'ispirazione di Strong, ha replicato a Cox dicendogli di "smetterla di "fare il gradasso".

Quando gli è stato chiesto se avesse contattato Day-Lewis, Cox ha risposto con un sorriso malizioso dicendo: "No perché non c'entra niente con Dan Day-Lewis. Dan Day-Lewis è discreto. Non disturba mai le riprese".

Brian Cox e il "povero" Jeremy Strong in una scena di Succession

"Jeremy Strong mi ha supplicato di non parlare di lui"

Tirato nel mezzo a lungo sulla disputa sul suo stile recitativo, il povero Jeremy Strong avrebbe provato a tirarsi fuori dalla polemica. Come confessa lo stesso Cox, il suo ex figlio sullo schermo lo avrebbe "implorato di smettere di parlare di lui".

"È un bravo attore, Jeremy. È un attore meraviglioso" ha aggiunto. "È solo tutta quella fuffa che c'è dietro. Quando guardi i bambini, non si chiedono 'Qual è la mia motivazione?'. Semplicemente lo fanno!"

Alla domanda se la sua eccessiva schiettezza gli abbia fatto perdere amici o causato problemi, l'attore ha risposto ridendo:

"Beh, non so ancora se mi abbia causato problemi. Mia moglie continua a dirmi, 'Brian, stai attento. Brian, stai attento'. Al diavolo, non voglio più stare attento! Quest'anno compio 80 anni. Dirò quello che voglio'".