Ocean's Eleven, Bradley Cooper salverà il prequel con Margot Robbie?

L'attore e regista, coinvolto nel cast al fianco di Margot Robbie, starebbe per prendere le redini del tormentato prequel anche in veste di regista e sceneggiatore.

Per porre fine alla diaspora di registi in fuga dal preannunciato prequel di Ocean's Eleven, Warner Bros. potrebbe scommettere su un divo di primissimo piano. Il divo in questione sarebbe Bradley Cooper che, secondo quando rivelato dallo scooper Matthew Belloni, potrebbe scrivere e dirigere l'heist movie oltre a interpretarlo al fianco di Margot Robbie. La star risolverebbe, così, allo studio un altro "problema" dopo aver preso il posto del dimissionario Ryan Gosling in veste di co-protagonista.

Margot Robbie, protagonista femminile del prequel di Ocean's Eleven

La "maledizione" del prequel di Ocean's Eleven: perché i registi precedenti hanno abbandonato il progetto?

Il preannunciato nuovo capitolo della saga di Ocean's Eleven non è ancora entrato in lavorazione, ma la sua genesi tiene banco sui media da mesi per via dello sviluppo travagliato. Quando il prequel ricevette il via libera tre anni fa da Warner, Jay Roach era stato scelto per occuparsi della regia. Dopo numerosi rinvii, il progetto subì alcuni cambiamenti chiave sia davanti che dietro la macchina da presa: Jay Roach fu estromesso e sostituito da Lee Isaac Chung, regista di Twisters e Minari. Bradley Cooper sostituì Ryan Gosling, inizialmente previsto come co-protagonista.

Poche settimane fa, anche Lee Isaac Chung ha abbandonato la regia del prequel di Ocean's Eleven motivando la decisione con un generico "divergenze creative". La ricerca di un nuovo regista sarebbe attualmente in corso per evitare ulteriori ritardi nelle riprese, previste per questa estate. Secondo Matt Belloni di Puck, Bradley Cooper avrebbe accettato di prendere in mano le redini e dirigere il film, anche se la momento non è stato ancora firmato alcun accordo ufficiale.

L'ultima fatica da regista di Bradley Cooper è la commedia romantica con Laura Dern È l'Ultima Battuta?, in uscita nei cinema italiani il 2 aprile. Pellicola di dimensioni più ridotte rispetto alle sue precedenti regie A Star Is Born e Maestro, a nutrire l'ego da cineasta di Cooper potrebbe arrivare adesso l'heist movie, potenziale blockbuster visto il successo dei capitoli precedenti.

Che cosa sappiamo sulla trama del prequel di Ocean's Eleven?

Sebbene i dettagli della trama sono ancora mantenuti sotto riserbo, Roger Friedman di Showbiz411 ha anticipato che il film dovrebbe intitolarsi Oceans e che vedrà Bradley Cooper e Margot Robbie nei panni dei genitori di Danny Ocean, il personaggio interpretato da George Clooney in Ocean's Eleven di Steven Soderbergh.

Nel film, gli Ocean insegneranno ai loro figli, i giovani Danny e Debbie (quest'ultima originariamente interpretata da Sandra Bullock), l'arte di rubare ai ricchi. Ambientato sullo sfondo del Gran Premio di Monaco del 1962, il progetto è descritto come un'elegante commedia d'azione vecchio stile ispirata a Caccia al ladro di Hitchcock. La sceneggiatura è firmata da Carrie Solomon, le riprese dovrebbero prendere il via in estate nel Principato di Monaco.

Warner Bros. è, inoltre, impegnata nello sviluppo di un ulteriore capitolo del franchise, Ocean's 14, che vedrà il ritorno di Brad Pitt e George Clooney.