Margot Robbie non era a conoscenza della morte di Harley Quinn in Zack Snyder's Justice League

Margot Robbie ha rivelato che non sapeva della morte di Harley Quinn di cui si parla negli ultimi minuti di Zack Snyder's Justice League.

L'attrice ha ripreso recentemente la parte nel film The Suicide Squad: Missione Suicida, in arrivo tra poco meno di un mese nelle sale di tutto il mondo, dopo essere stata protagonista anche di Birds of Prey.

Margot Robbie in Suicide Squad

Durante la promozione del film diretto da James Gunn, Margot Robbie ha reagito a una domanda di Entertainment Weekly sulla scena di Zack Snyder's Justice League in cui Batman parla della morte del suo personaggio dichiarando: "Cosa?!? Non lo sapevo! Grazie per avermelo detto".

L'interprete di Harley Quinn ha aggiunto: "Immagino sia come nei fumetti. La versione cinematografica del DC Universe attnge molto a quanto raccontato tra le pagine. Prendi un fumetto e sta accadendo qualcosa e poi prendi il numero successivo e quel personaggio forse non è vivo, forse non è con quella persona, forse quel personaggio sembra completamente diverso".

La star ha aggiunto: "Ogni film è un po' indipendente e penso che funzioni nel mondo dei fumetti e anche nel mondo dei film DC. Non è come la Marvel in cui tutto è ovviamente collegato in modo più lineare. Sembra ci siano molte storie, mondi e film che accadono in contemporanea, proprio come nei fumetti".

Zack Snyder's Justice League svela il destino di Harley Quinn e del Joker

Margot ha poi proseguito: "Non lo sapevo ma non cambia necessariamente quello che le altre persone possono fare con questo film. Non penso che quello che decide un regista imponga a un altro di riprendere la storia da dove si era interrotta, per quanto riguarda il mondo e i personaggi, ed è un aspetto divertente. Penso sia un aspetto interessante per i registi del mondo DC perché possono rendere proprio quel mondo, come ha fatto James. Non era obbligato a rimanere collegato alla versione di David Ayer. Ha potuto prendere la storia e appropriarsene e sono certa che questa possibilità lo abbia attirato".