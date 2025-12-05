Margot Robbie difende Cime Tempestose: "Tutti si aspettano che sia sconcio, ma guardatelo prima di parlare!"

Margot Robbie è scesa in campo in difesa di Cime Tempestose, controverso adattamento del classico di Emily Brontë del 1847 firmato dalla regista Emerald Fennell. Il film si preannuncia ad alto tasso erotico, ma la sua protagonista mette le mani avanti invitando i detrattori a guardare il film prima di parlare.

In una nuova intervista con British Vogue, Robbie ha difeso la decisione della regista di affidare a lei e a Jacob Elordi i ruoli, rispettivamente, di Catherine Earnshaw e Heathcliff nonostante la differenza d'età tra i due interpreti.

Margot Robbie sul set in abito da sposa

Le critiche alla nuova versione: di cosa si lamentano i detrattori

Nel romanzo originale Catherine è bruna ed è appena adolescente così come Heatcliff. Margot Robbie è bionda e ha 35 anni, mentre l'interprete di Heathcliff Jacob Elordi ne ha 28. Emerald Fennell ha confermato a British Vogue di aver invecchiato la nuova versione di Catherine, facendola apparire tra i 20 e i 30 anni.

"Capisco le critiche" ha commentato Margot Robbie. "Non c'è altro su cui basarsi a questo punto finché la gente non vedrà il film". per quanto riguarda la scelta di Jacob Elordi, troppo bianco per il meticcio Heathcliff, ha aggiunto: "L'ho visto interpretare Heathcliff. Ed è Heathcliff. Direi, aspettate e basta. Fidatevi, sarete soddisfatti. È un personaggio che ha la stessa discendenza di altri grandi attori che lo hanno interpretato, da Laurence Olivier a Richard Burton, da Ralph Fiennes a Tom Hardy. Farne parte è speciale. È incredibile e credo moltissimo in lui. Onestamente, penso che sia il Daniel Day-Lewis della nostra generazione".

Un altro aspetto che ha suscitato l'indignazione dei fan è il marketing del film, che anticipa scene erotiche esplicite. La prima immagine pubblicata, ad esempio, mostrava un primo piano di un dito nella bocca di Margot Robbie.

"Tutti si aspettano che sia molto, molto sconcio" ha ammesso l'attrice. "Credo che la gente rimarrà sorpresa. Non che non ci siano elementi sessuali e che non sia provocatorio - lo è sicuramente - ma è più romantico che provocatorio. Questa è un'epica storia d'amore. È passato così tanto tempo dall'ultima volta che ne abbiamo avuta una - forse Le pagine della nostra vita o Il paziente inglese. Bisogna tornare indietro di decenni. È quella sensazione di quando il petto si gonfia, come se qualcuno ti avesse dato un pugno nello stomaco e ti mancasse l'aria. È una caratteristica di Emerald. Che sia eccitante o repulsiva, il suo superpotere è suscitare una risposta fisica".

L'uscita italiana di Cime tempestose è prevista il 12 febbraio 2025 con Warner Bros.