Elle Fanning difese involontariamente la sorella Dakota da un uomo scortese: “Gli sputò addosso per sbaglio”

Intervistata pochi giorni fa dal Sunday Times, Dakota Fanning ha raccontato un episodio imbarazzante ma divertente che la coinvolse insieme alla sorella Elle Fanning.

Al centro della vicenda le due sorelle e un uomo particolarmente maleducato con Dakota Fanning che causò una reazione involontaria in Elle Fanning, come ha raccontato nell'intervista la sorella.

Elle Fanning sputò involontariamente ad un uomo

"Una volta abbiamo avuto un incontro teso con un uomo scortese" ha spiegato Dakota Fanning "È finita che la mia bevanda gli è finita addosso". Ma non è tutto, perché anche l'aneddoto riguarda soprattutto sua sorella Elle.

Elle Fanning in una scena di Predator

"È stato ancora peggio" ha confessato Fanning "Elle ha accidentalmente sputato la bevanda addosso a quell'uomo". Le due attrici sono molto legate e hanno da poco girato un film insieme, The Nightingale, in arrivo nel 2027.

La vita sentimentale di Dakota Fanning e i set condivisi

La star di The Perfect Couple ha parlato anche della sua vita sentimentale e del fatto di essere single a Los Angeles: "Mia sorella ha parlato con una medium che le ha detto: 'Tua sorella non incontrerà l'uomo che sposerà fino ai 32 anni'. Me lo ha raccontato qualche anno fa, e io ho pensato: 32?! Non ho tempo per quello!'" ha scherzato Dakota Fanning.

Nel 2001, Dakota e Elle Fanning condivisero il set insieme, molto piccole, in Mi chiamo Sam, con Dakota, a 7 anni, nei panni della piccola protagonista con Sean Penn e Michelle Pfeiffer, e Elle Fanning, all'epoca molto piccola, nel ruolo di una versione ancora più giovane della sorella.

Tra le due, secondo Dakota Fanning, non c'è mai stata una rivalità, nonostante il lavoro che svolgono sia il medesimo: "Zero. Condividiamo molto, ma siamo molto diverse. Non vedo qualcosa che sia giusto per lei come qualcosa che sia giusto per me. Non mi sento competitiva. Anche se so che molti non ci credono".