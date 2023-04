Margherita De Risi, voce di Grease: Rise of the Pink Ladies, ospite di Bazinga! venerdì alle 11 su Twitch

Margherita De Risi, popolare doppiatrice e voce della protagonista Jane Facciano in Grease: Rise of the Pink Ladies, sarà ospite della rubrica Bazinga! venerdì 14 aprile alle ore 11:00 sul canale Twitch di Movieplayer.

Venerdì 14 aprile alle 11.00 a Bazinga!, la rubrica del canale Twitch di Movieplayer dedicata alle comedy e dramedy, sarà ospite Margherita De Risi, voce della protagonista Jane Facciano interpretata in originale da Marisa Davila in Grease: Rise of the Pink Ladies, da poco arrivata su Paramount+. La dramedy musicale si svolge quattro anni prima dell'originale "Grease". Nel 1954, prima che il rock 'n' roll spadroneggiasse, prima che i T-Birds fossero i più cool della scuola, quattro emarginati stanchi osano divertirsi a modo loro, scatenando un panico morale che cambierà per sempre la Rydell High.

Margherita De Risi è anche la voce di Megan Smart nella comedy australiana La classe del 2007 su Prime Video. Quando un'onda anomala apocalittica si abbatte sulla rimpatriata dei 10 anni di un liceo femminile, un gruppo di donne deve trovare un modo per sopravvivere sulla cima dell'isola su cui si trovava il loro campus. Ora che sono rimaste invischiate in questo dramma, la loro più grande minaccia alla sopravvivenza non è la fine del mondo, ma l'una l'altra.

Locandina di Grease: Rydell High

Margherita De Risi, romana classe 1988, figlia della doppiatrice Giò-Giò Rapattoni, ha prestato la propria voce particolare già a moltissimi personaggi iconici ed entrati nell'immaginario collettivo (non ultima la sua Mirabel in Encanto, anche nelle canzoni italiane). È stata la voce di varie attrici femminili sulla cresta dell'onda come Elle Fanning nei due film dedicati a Maleficent, Anya Taylor-Joy in Emma, Amsterdam e The Menu, Madelyn Cline in Glass Onion - Knives Out, Selena Gomez ne I morti non muoiono, Chloë Moretz in Tom & Jerry.

Tra le tante attrici nelle serie televisive più o meno recenti ricordiamo Julia Garner in Dirty John, Modern Love, Inventing Anna, Madison Lintz in Bosch, Bosch: l'eredità, Phoebe Dynevor in Bridgerton, Angourie Rice in Omicidio a Easttown, Emilia Jones in Locke & Key, Freya Allan in The Witcher, Olivia Holt in Cloak & Dagger, Hannah van der Westhuysen in Fate: The Winx Saga, Brittany O'Grady in Little Voice, Jessie Mei Li in Tenebre e ossa, Dara Reneé in High School Musical: La serie, Marianly Tejada in Uno di noi sta mentendo, Sofia Bryant in I Am Not Okay with This, Camren Bicondova in Gotham, Shira Haas in Unorthodox.

Prolifica anche a livello animazione e anime, Margherita è stata la voce di Powder\Jinx in Arcane: League of Legends, Molly Tillerman in Central Park, Hotaru Tomoe\Sailor Saturn in Pretty Guardian Sailor Moon Crystal nel relativo film, Haru in La ricompensa del gatto, Katie Mitchell ne I Mitchell contro le macchine, Mai Ninomiya in Josée, la tigre e i pesci, Hiroka Betsuyaku in Belle, Fabiana, Sabina nel Pinocchio di Zemeckis, Riccioli d'Oro ne Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio.