Paramount+, Aprile 2023: le novità in catalogo tra film e serie TV

Il quarto mese dell'anno su Paramount+ inizia con la prima visione in streaming di Grease: Rise of the Pink Ladies, George & Tammy e molto altro ancora.

Scopriamo insieme tutte le novità che arriveranno nel mese di Marzo 2023 su Paramount+, da Grease: Rise of the Pink Ladies alla storia della potente coppia della musica country, Tammy Wynette e George Jones. Ricordiamo che la piattaforma è un servizio globale di video streaming digitale in abbonamento che offre una montagna di intrattenimento premium per il pubblico di tutte le età.

GREASE: RISE OF THE PINK LADIES

Disponibile dal 7 aprile, la serie vede protagonisti Marisa Davila nel ruolo di Jane, Cheyenne Isabel Wells nel ruolo di Olivia, Ari Notartomaso nel ruolo di Cynthia, Tricia Fukuhara nel ruolo di Nancy, Shanel Bailey nel ruolo di Hazel, Madison Thompson nel ruolo di Susan, Johnathan Nieves nel ruolo di Richie, Jason Schmidt nel ruolo di Buddy, Maxwell Whittington-Cooper nel ruolo di Wally e Jackie Hoffman nel ruolo di Asst. Principal McGee.

La serie musicale si svolge quattro anni prima dell'originale Grease: nel 1954, prima che il rock 'n' roll spadroneggiasse, prima che i T-Birds fossero i più cool della scuola, quattro emarginati stanchi osano divertirsi a modo loro, scatenando un panico morale che cambierà per sempre la Rydell High. Dagli studi televisivi Paramount, Grease: Rise of the Pink Ladies è scritto e prodotto esecutivamente da Annabel Oakes ("Atypical", "Minx"), che funge anche da showrunner e ha diretto un episodio successivo.

Alethea Jones ("Made for Love", "Dollface", "Evil") ha diretto l'episodio pilota e altri due episodi ed è produttrice esecutiva. Marty Bowen e Wyck Godfrey producono esecutivamente per Temple Hill, mentre Adam Fishbach è anche produttore esecutivo. Prodotto da Grace Gilroy e prodotto esecutivamente da Erik Feig e Samie Kim Falvey attraverso Picturestart. Le coreografie sono di Jamal Sims, che ha curato anche la regia, e le musiche di Justin Tranter, candidato ai Grammy Award e produttore musicale esecutivo.

GEORGE & TAMMY

George and Tammy: Jessica Chastain in una foto della serie

Disponibile dal 27 aprile, George & Tammy serie racconta la storia della potente coppia della musica country, Tammy Wynette e George Jones, la cui complicata ma duratura relazione ha ispirato alcune delle musiche più iconiche di tutti i tempi. Ricordata come la "First Lady of Country Music", la canzone di maggior successo di Wynette "Stand by Your Man" rimane uno dei singoli country più iconici e più venduti di un'artista donna.

La canzone di George Jones "He Stopped Loving Her Today" è ancora ampiamente definita la più grande canzone country di tutti i tempi. Con oltre 30 canzoni country numero uno, inclusi i duetti "We're Gonna Hold On", "Golden Ring" e "Near You", l'eredità di George e Tammy, sia musicalmente che come coppia, rimane una delle più grandi storie d'amore mai raccontate.

George and Tammy: una foto dei protagonisti Jessica Chastain e Michael Shannon

I protagonisti della serie Showtime sono la vincitrice dell'Oscar Jessica Chastain e il nominato all'Oscar Michael Shannon. Prodotta da MTV Entertainment Studios, 101 Studios, Freckle Films, Mad Chance, Brolin Productions, Aunt Sylvia's Moving Picture Co. e Blank Films Inc, l'attesissima serie create da Abe Sylvia e diretta da John Hillcoat racconta una delle coppie più leggendarie della musica Tammy Wynette e George Jones.

SMILE

Disponibile dal 6 aprile - Dopo aver assistito al drammatico e traumatico incidente che coinvolge un paziente, la dottoressa Rose Cotter inizia ad essere testimone di eventi spaventosi che non può spiegare. Rose deve affrontare il suo passato per sopravvivere alla sua nuova, terrificante realtà. Smile è un film horror psicologico statunitense del 2022 scritto e diretto da Parker Finn (al suo debutto da regista), basato sul suo corto del 2020 Laura Hasn't Slept. Il film ha come attori Sosie Bacon, Jessie T. Usher e Kyle Gallner.

THE QUEST FOR TONEWOOD

Disponibile dall'8 aprile - Questo docu-film racconta la storia di un liutaio ossessionato dall'idea di costruire un violino il cui suono sia così eccezionale da emozionare il musicista che lo suona e accarezzare l'anima di chi lo ascolta. Per questo è necessario un tipo di legno speciale, ricavato da un albero sacro che si trova solo in una foresta dei Balcani. Una ricerca musicale emozionante come una caccia al tesoro ad alta quota.

LA LOTTERIA: LA LEGGENDA DEL SOGNO MESSICANO

Disponibile dal 18 aprile - Film basato sulla storia vera del furto della "Corazonada", una lotteria multimilionaria, commesso nel 2012 da un gruppo di funzionari governativi di basso livello con un'ambizione di gran lunga superiore alla loro intelligenza criminale. Questi sette impiegati incaricati di organizzare la lotteria, sono stati in grado di rubare 160 milioni di pesos (che all'epoca valevano 10 milioni di dollari), ma sono stati catturati poche settimane dopo. Nel cast: Osvaldo Benavides, Bruno Bichir, Michelle Renaud, Flavio Medina e Ana Gonzalez Bello.

THE GAME S1-2

Disponibile dal 20 aprile - I nuovi giocatori offrono un'analisi moderna della cultura nera attraverso il prisma del football professionistico, cercando di mantenere la propria anima mentre giocano a The Game. Nel cast: Wendy Raquel Robinson, Vaughn W Hebron, Adriyan Rae, Hosea Chancez e Coby Bell.

MIKE JUDGE'S BEAVIS & BUTT-HEAD S1

Disponibile dal 13 aprile - Il ritorno trionfale di Beavis e Butt-Head, due ragazzi adolescenti a cui piacciono le cose cool e non amano le cose che fanno schifo.

YONDER

Disponibile dall'11 aprile - Jaehyun riceve un invito dalla sua defunta moglie in un luogo chiamato Yonder, un luogo creato sulla base dei ricordi della moglie. Jaehyun accetta l'invito e a Yonder si riunisce con l'amore della sua vita. Gli interpreti di questa serie sudcoreana sono: Shin Ha-kyun e Han Ji-min.