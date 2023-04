Grease: Rise Of The Pink Ladies, ecco dove hai già visto i membri del cast della serie prequel

Scopriamo insieme dove abbiamo già visto i membri del cast della serie prequel di Grease intitolata Grease: Rise Of The Pink Ladies.

Per più di 50 anni il musical Grease è stato un vero e proprio fenomeno culturale su scala mondiale: dalla produzione teatrale originale del 1971 all'adattamento cinematografico del 1978 con John Travolta e la compianta Olivia Newton-John, dal sequel fino alle varie produzioni televisive realizzate nel corso degli anni, i fan hanno sempre manifestato il proprio entusiasmo nei confronti di questa vicenda iconica. Con la nuova serie Grease: Rise of the Pink Ladies, la Paramount+ ha deciso di raccontare una storia diversa ma sempre ambientata all'interno della Rydell High School.

Grease: Rise of the Pink Ladies - un momento della serie

La nuova serie musicale, prequel del film del 1978 diretto da Randal Kleiser, presenta un cast ricco di talentosi giovani attori e attrici che incarnano mirabilmente un nuovo gruppo di personaggi: proprio come i loro predecessori in Grease (anche se non cronologicamente), anche questi ragazzi sono soliti vagare per le sale del celebre liceo, molti anni prima di Danny Zucco, Sandy Olsson, Betty Rizzo e di tutti gli altri protagonisti della celebre pellicola. Ma ora è arrivato il momento di scoprire dove abbiamo già visto gli interpreti della serie che, come si evince dalla nostra recensione, almeno per il momento sembra aver convinto solo una fetta limitata di spettatori, generalmente i fan più sfegatati del film originale.

Marisa Davila (Jane Facciano)

Marisa Davila interpreta il ruolo di Jane Facciano, la stereotipata studentessa goffa e secchiona che finisce per dar vita all'improbabile quartetto di ragazze intorno al quale ruota la trama della serie, le adolescenti che decidono di ribellarsi ai dettami della Rydell High School in Grease: Rise of the Pink Ladies.

Da quando ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo circa un decennio fa, Davila ha interpretato una serie di personaggi secondari in show come Crazy Ex-Girlfriend, Agraphical, Cloak & Dagger e Speechless. Più recentemente, l'attrice ha ottenuto una serie di ruoli più importanti in serie come My Big Fat Blonde Musical e Robo-fratelli super giganti.

Cheyenne Isabel Wells (Olivia Valdovinos)

Grease: Rise of the Pink Ladies - una scena della serie

Cheyenne Isabel Wells recita nei panni di Olivia Valdovinos, la sorella del leader dei T-Birds nonché una delle Pink Ladies che sta cercando di riscattarsi e riabilitare la sua reputazione dopo aver avuto una relazione con un insegnante. Prima di unirsi al cast dello show, che è il suo primo progetto televisivo in assoluto, la Wells si è esibita nei teatri regionali della California meridionale e settentrionale, nonché a Disneyland, secondo quanto riportato da Broadway by the Bay.

Ari Notartomaso (Cynthia Zdunowski)

Ari Notartomaso ha preso parte al cast della nuova serie Paramount+ interpretando il ruolo di Cynthia Zdunowski, la studentessa che inizialmente sogna di diventare un membro dei T-Birds e che, dopo essere stata rifiutata dalla gang maschile, che non può vederla come una loro pari, decide di iniziare ad avvicinarsi alle Pink Ladies. Questo è il secondo ruolo sullo schermo in assoluto per la Notartomaso che ha dato inizio alla sua carriera recitando nel film horror del 2021 Paranormal Activity - Parente prossimo.

Tricia Fukuhara (Nancy Nakagawa)

Grease: Rise of the Pink Ladies - una foto di scena

In Grease: Rise of the Pink Ladies Tricia Fukuhara si presenta nei panni di Nancy Nakagawa, un'aspirante stilista che va a formare, insieme agli altri membri, l'impavido quartetto destinato a cambiare radicalmente la Rydell High School.

Nel corso della sua carriera, iniziata nel 2015, la Fukuhara è apparsa in numerosi cortometraggi e vari programmi TV, come Only Children, The Super Pops, Tango of Imaginary Friends e Loot, solo per citarne alcuni. E, come la sua co-protagonista Marisa Davila, anche la Fukuhara si è esibita in alcuni dei più grandi parchi a tema degli Stati Uniti come gli Universal Studios di Hollywood e Disneyland.

Shanel Bailey (Hazel)

Grease: Rise of the Pink Ladies - una foto di scena della serie

Shanel Bailey è l'interprete di Hazel, una nuova arrivata alla Rydell High School decisa come le altre a combattere lo status quo del celebre liceo degli anni '50. Anche se la sua carriera ha avuto inizio pochi anni fa, la Bailey è già apparsa svariate volte sul piccolo schermo in serie come The Good Fight, più precisamente durante la penultima stagione del legal drama, in un episodio del 2021 del thriller d'azione della CBS The Equalizer e nella serie comica del 2022 intitolata That Damn Michael Che, con protagonista il co-conduttore di Weekend Update.

Madison Thompson (Susan)

Per ogni Pink Lady ribelle deve esserci una ragazza popolare estremamente vendicativa e quella responsabilità in Grease: Rise Of The Pink Ladies ricade sul personaggio di Madison Thompson, Susan, la cheerleader che scredita Jane mettendo in giro una serie di voci sul suo conto al fine di rovinare la sua reputazione.

Prima di unirsi al cast dello show, la Thompson si è fatta un nome grazie ad Ozark, la popolare serie originale di Netflix dove l'attrice ha interpretato il ruolo di Erin Pierce (la figlia di Helen Pierce), durante le ultime due stagioni dello show. Madison, inoltre, nonostante la sua giovane età, ha avuto anche una serie di ruoli minori in show come Major Crimes, NCIS: New Orleans, American Housewife e Creepshow.

Johnathan Nieves (Richie Valdovinos)

Grease: Rise of the Pink Ladies - il cast in una scena

Nell'adattamento cinematografico del 1978, i T-Birds erano guidati da Danny Zuko di John Travolta, ma nella nuova serie prequel la storia prende una piega ben diversa: nel nuovo show è Richie Valdovinos (Johnathan Nieves) il membro principale della gang maschile amante del divertimento del famigerato liceo.

Prima di unirsi al cast di Grease: Rise of the Pink Ladies, Nieves si è fatto un nome in varie produzioni teatrali prima di ottenere ruoli televisivi in show come Chicago Fire, Shameless, New Amsterdam, Better Call Saul e persino Grey's Anatomy. Nel 2020, l'attore poliedrico ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista con la sua interpretazione di Mateo Vega nella serie originale di Showtime intitolata Penny Dreadful: City of Angels.

Jason Schmidt (Buddy Aldridge)

Grease: Rise of the Pink Ladies - una scena

Jason Schmidt recita nella serie nei panni di Buddy Aldridge, l'ex fidanzato di Jane: la loro storia d'amore è stata finita a causa di una serie di voci relative alla futura Pink Lady messe in giro da alcuni alunni gelosi della Rydell High School. I fan del thriller d'azione di FBI: Most Wanted, potrebbero riconoscere Schmidt per la sua apparizione una tantum nello show durante la seconda stagione.

Maxwell Whittington-Cooper (Wally)

Grease: Rise of the Pink Ladies - un'immagine della serie

Maxwell Whittington-Cooper è invece l'interprete di Wally, un semplice ed adorabile studente della Rydell High che sembra aver conquistato il cuore dei fan grazie alla sua performance. Prima di unirsi al cast, Whittington-Cooper è apparso in show come Blue Bloods, Mrs. Fletcher, When They See Us, FBI: Most Wanted e The Equalizer, solo per citarne alcuni.

Jackie Hoffman (Ass. Preside McGee)

Infine abbiamo Jackie Hoffman, la celeberrima attrice che in Grease: Rise of the Pink Ladies interpreta la vicepreside McGee, un personaggio che nella pellicola originale era stato interpretato da Eve Arden. Nel corso della sua carriera, la Hoffman è apparsa in serie come Curb Your Enthusiasm, Ed, Cosby indaga, The New Normal, 30 Rock, Una vita da vivere, Feud, oltre che nella serie originale di Hulu intitolata Only Murders in the Building.

Una foto di Jackie Hoffman

I suoi crediti cinematografici, invece, includono Birdman, La mia vita a Garden State, Kissing Jessica Stein, Una bionda in carriera, _Pioggia di soldi _ e, più recentemente, Glass Onion - Knives Out. Nel 2018 ha recitato in un allestimento in yiddish di Fiddler on the Roof per la regia del premio Oscar Joel Grey e per la sua interpretazione ha ricevuto candidature al Drama Desk Award e al Lucille Lortel Award.