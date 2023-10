Mare Fuori: il cast ai Gigli di Firenze il 20 ottobre, ecco come fare per incontrarli

Il fenomeno Mare Fuori approda a Firenze. Il 20 ottobre il cast della fortunata serie Rai, giunta alla terza stagione, approderà al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio per incontrare i fan.

Come annunciato in precedenza, la Festa del Cinema di Roma 2023 ospiterà i primi due episodi della quarta stagione di Mare Fuori in anteprima, in attesa del ritorno sul piccolo schermo, previsto per febbraio 2024.

Il 20 ottobre alle ore 17 tre membri del giovane cast della serie coprodotta da Rai Fiction e Picomedia approderanno anche in Toscana, al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio (piazza esterna di Corte Tonda), per un incontro speciale con i fan. Si tratta di Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino e Antonio D'Aquino, interpreti - rispettivamente - dell'educatore dell'Ipm Beppe Romano, di Carmela, moglie di Edoardo e madre di suo figlio Ciro, e di Milos, un ragazzo sinti, membro della banda di Ciro.

Come incontrare il cast di Mare Fuori a Firenze

Per partecipare all'evento 'Meet&Greet' de I Gigli è necessario prenotare un pass che dà diritto all'accesso al palco e a una sola foto. Per ogni pass possono accedere un massimo di tre persone: un adulto accompagnatore e 2 minori. I pass gratuiti sono andati a ruba, ma a partire dalle ore 15 di oggi apriranno le vendite per i pass a pagamento.