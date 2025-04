Mare Fuori, stasera su Rai 2 il terzo e il quarto episodio: ecco le anticipazioni

Stasera su Rai 2, in prima serata e in prima visione in chiaro, nuovo e atteso appuntamento di Mare Fuori 5 con il terzo e quarto episodio. La nuova stagione del prison-drama più virale degli ultimi anni continua a imperversare in tv e a macinare un consenso dopo l'altro. Questa sera, 2 aprile, Rosa Ricci e compagni tornano con due nuove episodi - già disponibili su RaiPlay - per altri colpi scena all'IPM di Napoli.

L'alleanza di Rosa con Carmela: cosa succede il 2 aprile in Mare Fuori 5

Con i titolo di "I rischi della fiducia" e "Non è colpa tua" si aggiungono diversi tasselli agli avvenimenti di Mare Fuori. Rosa Ricci abbraccia definitivamente il suo lato oscuro, decidendo di prendere possesso dell'eredità di suo padre e gestire le piazze di spaccio. Fuori l'IMP può contare la rinnovata alleanza con Carmela e dentro l'istituto Cucciolo e Micciarella sono le sue spie. Ma alle sue spalle prende forma un gioco più grande di lei. In un flashback si scopre che Simone è in combutta con Donna Wanda e cerca di fare il doppio gioco.

Entra poi un nuovo ragazzo che, almeno fino a questo momento, le sue caratteristiche, non sono svelate. Si conosce però il motivo per il quale il giovane Tommaso, per l'appunto, è stato arrestato ed è stato rinchiuso all'IMP. Nello stessa puntata, Cucciolo scopre la verità sulla morte di Eduardo e arriva a punto di rottura con Milos.

Nella seconda puntata le cose si fanno ancora più interessanti. Se da una parte Carmela scopre chi è l'assassino di Edoardo, scontrandosi poi con Milos, dall'altra c'è Simone che continua il suo gioco con Rosa sperando di poter capire le mosse della giovane e riferire così ogni cosa a Donna Wanda. All'IPM scoppia il caos grazie ai Milanesi che, con un espediente e con l'appoggio di Lino, fanno entrare la droga nell'Istituto e Dobermann ha una crisi. Ma il colpo di scena è conservato negli ultimi fotogrammi.

Cucciolo, in pieno delirio, pur di seguire Rosa Ricci, cerca di uccidere Milos ma non riesce a portare avanti il suo intento. Quest'ultimo rivela il motivo per il quale ha cercato di rubare i soldi di Salvatore Ricci e lo fa in una scena molto evocativa.