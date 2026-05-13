Mare Fuori 6 stasera su Rai 2: anticipazioni delle trame del 13 maggio

Rosa è sempre più in pericolo mentre Simone prepara la sua mossa. Intanto Diego e Sonia pianificano la fuga e Tommaso tenta di salvare la situazione nei nuovi episodi in onda stasera.

Questa sera, mercoledì 13 maggio, torna in prima serata su Rai 2 Mare Fuori con due nuovi episodi della sesta stagione. A partire dalle 21:20 andranno in onda il quinto e il sesto appuntamento della serie cult ambientata nell'immaginario IPM di Napoli, tra nuove alleanze, tensioni sempre più esplosive e relazioni messe a dura prova.

Mare Fuori 6, il riassunto delle puntate precedenti

Negli episodi precedenti, Dobermann vive la sua storia con Sonia mentre Pino si trova ad affrontare importanti novità legate ad Alina. I traumi di Annarella hanno spiegato il difficile rapporto con la sorella Sharon, a cui piace Tommaso. Proprio Tommaso vuole spingere Rosa a indagare sulla sparatoria che li ha visti coinvolti

Nel quarto episodio la tensione esplode definitivamente: Tommaso fa una confessione decisiva a Rosa, mentre un nuovo ospite arriva nell'istituto. Marta inizia a sperare in un futuro diverso, Sofia mostra tutta la sua preoccupazione per la latitanza dei milanesi e Alina si trova costretta a prendere una decisione drastica, sostenuta però da alleati inaspettati.

Romano Reggiani sarà il nuovo direttore dell’IPM

Cosa vedremo nelle puntate di Mare Fuori di stasera 13 maggio

Mentre la minaccia dei clan si stringe attorno a Rosa, costringendola a fare i conti con un passato che non vuole lasciarla libera, nuove alleanze si consolidano nell'ombra. Se da un lato il legame tra Diego e Sonia rappresenta una rara luce di speranza, dall'altro l'ombra di Donna Wanda continua a muovere i fili di un destino che sembra già scritto.

Episodio 5 di Mare Fuori 6: Rosa in pericolo

Le ambizioni di Simone e Carmela si intrecciano in un piano sempre più rischioso che mette seriamente in pericolo Rosa. Solo l'intervento tempestivo di Tommaso potrebbe evitare il peggio e fermare una spirale destinata a travolgere tutti. Nel frattempo, l'amore sembra diventare l'unico rifugio possibile all'interno dell'IPM.

Diego e Sonia consolidano il loro rapporto vivendo un momento di grande complicità, mentre Pino e Alina cercano di proteggere la propria felicità dalle tensioni che li circondano. A pesare su tutti, però, sono i segreti. Beppe fatica sempre di più a nascondere la verità sulla gravidanza di Alina, con conseguenze che potrebbero cambiare gli equilibri del gruppo.

Simone interpretato da Alfonso Capuozzo

Episodio 6 di Mare Fuori 6: il piano di Diego e Sonia

Il rapporto tra Rosa e Tommaso diventa sempre più intenso e profondo. La ragazza inizia così a interrogarsi sulla possibilità concreta di lasciarsi andare a un nuovo amore, anche grazie a un confronto sincero con la madre che le offrirà una nuova prospettiva sul proprio futuro.

Ma il pericolo continua ad avvicinarsi. Simone, armato e deciso a eseguire gli ordini che gli diede Donna Wanda in punto di morte, mette Rosa nel mirino preparando una mossa destinata a cambiare tutto. Parallelamente, Diego e Sonia, insieme a Marta, portano avanti il loro piano nei minimi dettagli: i tre sono pronti a tutto pur di cambiare il proprio destino prima che sia troppo tardi.

Elisa Tonelli è Sonia

Chi c'è nel cast di Mare Fuori 6

La sesta stagione di Mare Fuori introduce nuovi volti destinati a rivoluzionare gli equilibri dell'IPM, affiancando i protagonisti storici della serie.

I nuovi personaggi della sesta stagione

Tra le new entry troviamo:

Stefano Stazi (Romano Reggiani)

Sharon (Cartisia Somma)

Marika (Carlotta Pinto)

Annarella (Greta De Rosa)

Stella (Virginia Bocelli)

Il cast storico: chi torna all'IPM

Accanto ai nuovi ingressi ritroviamo i protagonisti più amati dal pubblico:

Massimo (Carmine Recano)

Rosa Ricci (Maria Esposito)

Sofia Durante (Lucrezia Guidone)

Carmela (Giovanna Sannino)

Beppe (Vincenzo Ferrera)

Cucciolo (Francesco Panarella)

Micciarella (Giuseppe Pirozzi)

Pino (Artem)

Alina (Yeva Sai)

Lino (Antonio De Matteo)

Angelo (Luca Varone)

Dobermann (Salahudin Tidjani Imrana)

Maria Ricci (Antonia Truppo)

Simone (Alfonso Capuozzo)

Tommaso (Manuele Velo)

Samuele (Francesco Luciani)

Federico (Francesco Di Tullio)

Marta (Rebecca Mogavero)

Sonia (Elisa Tonelli)

Loredana (Tea Falco)

Dove vedere Mare Fuori in tv e in streaming

La serie andrà in onda stasera, mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 2. Mare Fuori sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay dove sono già disponibili tutti gli episodi della sesta stagione