Mare Fuori 5: chi è Manuele Velo, il nuovo “chiattillo” Tommaso nella serie Rai

Tornano stasera su Rai 2 in prima serata i nuovi episodi di Mare Fuori 5, ma su RaiPlay i fan più affezionati hanno già visto le nuove puntate e messo gli occhi su una delle rivelazioni della stagione: Manuele Velo. Il ventenne romano nella serie è il nuovo "chiattillo", ma attenzione: dimenticate Filippo. Il suo Tommaso è tutta un'altra storia.

Tommaso, il nuovo ragazzo dell'IPM è rabbia allo stato puro

Tra i sette volti nuovi di Mare Fuori 5 spicca lui, Manuele Velo, che nella serie interpreta Tommaso, un ragazzo dal passato difficile e dal presente ancora più turbolento. Figlio di papà, sì, ma con dentro un fuoco che brucia: più rabbia, più dolore, più voglia di rivincita. Rispetto a chi? Al "Chiattillo" che ha conquistato i nostri cuori e che ci manca tantissimo: Filippo.

Dietro lo sguardo tagliente di Tommaso si nasconde un dolore profondo. La morte del fratellino lo ha spezzato e ora, rinchiuso all'IPM, lo spinge a punirsi fisicamente pur di placare quello che prova dentro. "Si fa picchiare non perché non abbia la forza per reagire, ma per confondere il dolore interiore con quello fisico", racconta Velo.

Il personaggio si inserisce in una stagione più cupa, più realistica, dove il carcere minorile perde i contorni addolciti delle stagioni precedenti e si mostra per ciò che è: un luogo duro, spietato, dove il cambiamento è una sfida quotidiana.

Chi è Manuele Velo, tra le rivelazioni della quinta stagione

Manuele Velo (a sinistra) e Alfonso Capuozzo (a destra)

Romano classe 2005, cresciuto tra teatro e sogni di cinema, Manuele Velo ha iniziato a lavorare a 15 anni e ha sfiorato la recitazione già con L'Amica Geniale. Poi il Covid che blocca tutto, la delusione e infine la rinascita: un video su TikTok che annuncia il casting di Mare Fuori lo spinge a provarci ancora. E stavolta, ce la fa.

Senza una formazione accademica alle spalle ma con una sensibilità naturale e uno sguardo cinematografico, Velo incarna perfettamente un personaggio in bilico tra colpa e desiderio di redenzione. "Amo tutto ciò che è arte", dice. E oggi ha deciso di investire sul suo talento studiando recitazione e puntando in alto. Magari, un giorno, lavorare con Sorrentino (il suo sogno). O volare fino a Hollywood.

Quando e dove vedere Mare Fuori 5

Mare Fuori 5 è già disponibile su RaiPlay con i primi sei episodi. I prossimi arriveranno il 26 marzo in contemporanea alla messa in onda su Rai 2 della prima puntata. Sarà proprio Tommaso il nuovo personaggio cult della serie?