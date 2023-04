Mare fuori si espande: in arrivo un musical e un film spin-off basato sui ragazzi dell'IPM

Il successo di Mare fuori non si ferma, i produttori della serie televisiva hanno in cantiere nuovi progetti basati sul cult generazionale di Rai 2.

Mare fuori, la serie di Rai 2, è diventata un successo inarrestabile dopo le prime tre stagioni, e sembra destinata a trasformarsi in un franchise. I produttori hanno in programma nuovi progetti per espandere l'universo narrativo creato dall'idea originale, basata sulle storie dell'immaginario Istituto Penale Minorile di Napoli. Questa notizia è stata riportata da Cinguetterai, un account Twitter specializzato nel rivelare scoop ed indiscrezioni sui programmi della Rai.

Pochi giorni fa abbiamo riportato la notizia che alcuni produttori statunitensi sono interessati ad un remake americano di Mare Fuori. L'indiscrezione era stata data da Maria Pia Ammirati direttrice di Rai Fiction, durante la consegna del disco di platino agli autori della sigla della serie televisiva ambientata a Napoli.

Oggi arriva un'altra indiscrezione, questa volta di parla si progetti paralleli a Mare fuori, che potrebbe trasformarsi addirittura in un musical. "Oltre alla 4ª, 5ª e 6ª stagione della serie tv, i produttori di Mare Fuori porteranno in scena anche un musical", si legge nella caption di Cinguettarai. La realizzazione di questo progetto è senz'altro un'impresa molto ambiziosa, considerando che i musical originali prodotti in Italia sono piuttosto limitati. Molti spettacoli, infatti, sono adattamenti di produzioni provenienti dagli Stati Uniti.

Il profilo Twitter in questione ha svelato una seconda indiscrezione: i produttori sarebbero al lavoro su un film spin-off che riguarda i ragazzi dell'IPM. Con la fine della terza stagione, molte storie hanno trovato una conclusione, ma alcune, eventualmente, sarebbero riprese in un'eventuale pellicola. Il film, infatti, potrebbe focalizzarsi sui personaggi che hanno abbandonato, per motivi diversi, l'Istituto Penale Minorile in cui è ambientata la serie.

Il post è stato condiviso anche dal regista Ivan Silvestrini nelle sue storie di Instagram. Grazie a Maria Pia Ammirati, sappiamo che la Rai è in trattative con quaranta paesi per distribuire la serie all'estero. Tutto questo a meno di un mese dall'inizio delle riprese di Mare fuori 4.