Mare Fuori: Maria Esposito ha svelato involontariamente chi è stato colpito nel finale

Mare Fuori 3 si è concluso con l'eco del colpo di pistola sparato da Rosa Ricci. Da settimane gli spettatori si chiedono chi sia stato colpito dalla sorella di Ciro. Maria Esposito, in una storia su Instagram, sembra dire addio a Raiz, che nella serie interpreta suo padre, Don Salvatore Ricci.

A Maggio cominceranno le riprese di Mare Fuori 4. La nuova stagione della serie di Rai 2 tornerà probabilmente nel 2024. Fino ad allora i fan del programma, salvo spoiler, dovranno continuare a chiedersi se Rosa Caiazzo, nell'ultimo frame della terza stagione, abbia sparato a Carmine o a suo padre, arrivato sulla scena per evitare che i due ragazzi, di famiglie camorristiche rivali, fuggissero insieme.

Una storia pubblicata da Maria Esposito su Instagram ha mandato in fibrillazione i fan della serie. L'attrice di Rosa ha postato un cuore spezzato, nella foto ci sono lei e Raiz, taggato anche Ivan Silvestrin, regista della serie. Molti hanno interpretato il post e l'icona come un addio della ragazza al frontman degli Almamegretta. Naturalmente l'ipotesi non è suffragata da nessuna certezza. Non sappiamo se si tratti realmente di un inavvertito spoiler o di un ennesimo tentativo del cast di mischiare le carte.

Pochi giorni fa, Ivan Silvestrin, rispondendo alle domande dei suoi follower sul finale di Mare Fuori 3, aveva detto "Certo se quel colpo andasse a vuoto sarebbe il più moscio dei cliffhanger della storia della serialità" aggiungendo "Orde di tik toker spoilereranno tutto molto prima, ed è per questo che girerò scene fuorvianti per rendere tutto inattendibile".