Mare Fuori il Musical annunciato il nuovo tour: ecco le date

Ad Ottobre Mare Fuori il Musical torna nei teatri di tutt'Italia dopo il successo della prima edizione. Il progetto, nato da un'intuizione di Alessandro Siani, ha portato sul palco la serie Cult di Rai 2. Oltre centomila spettatori e tutte le date sold-out hanno caratterizzato le precedenti date del tour che ha toccato numerose città.

La prima stagione del musical Mare Fuori, ispirato alla celebre serie Rai - Picomedia, si è conclusa con un successo travolgente, registrando oltre centomila spettatori e tutte le date esaurite. Diretto con maestria da Alessandro Siani e prodotto da Best Live, lo spettacolo ha conquistato il pubblico con la sua magia e la sua intensità.

Ma l'avventura continua: il nuovo tour è ormai alle porte e le prevendite sono già aperte su www.ticketone.it. Questa volta, lo spettacolo toccherà numerose città che non hanno ancora avuto il privilegio di ospitarlo, tra cui Catanzaro, Palermo, Catania, Terni, Taranto, Pescara, Lecce, Genova, Mantova, Firenze, Varese, Benevento, Brescia, Montecatini, Padova e Eboli.

Inoltre, il tour segnerà il ritorno in alcune città già visitate, ma che hanno dimostrato una richiesta incredibile: Milano, Torino, Roma, Bari e Napoli, quest'ultima ospiterà lo spettacolo al Palapartenope, ampliando così la sua capacità di accoglienza.

È stata confermata la partecipazione dell'intero cast principale, garantendo ai fan un'esperienza indimenticabile e coinvolgente. Il successo di Mare Fuori continua a crescere, dimostrando il suo impatto duraturo sulla cultura e sull'intrattenimento italiano.

Le date del tour e le città coinvolte

30 ottobre 2024 - Catanzaro Teatro Politeama

2-3 novembre 2024 - Catania Teatro Metropolitan

5-6-7 novembre 2024 - Palermo Teatro Biondo

14 novembre 2024 - Terni Pala Terni

16-17 novembre 2024 - Pescara Palasport Giovanni Paolo II

21 novembre 2024 - Taranto Pala Mazzola

24 novembre 2024 - Lecce Teatro Politeama Greco

28 novembre 2024 - Mantova Pala Unical

6-7 dicembre 2024 - Firenze Teatro Verdi

11 dicembre 2024 - Bari Teatro Team

14-15 dicembre 2024 - Varese Teatro di Varese

20-21-22 dicembre 2024 - Milano Teatro Arcimboldi

26 dicembre 2024 - Benevento Pala Tedeschi

28-29 dicembre 2024 - Napoli Palapartenope

4-5-6 gennaio 2025 - Torino Teatro Alfieri

11 gennaio 2025 - Brescia Gran Teatro Morato

18 gennaio 2025 - Montecatini Nuovo Teatro Verdi

22 gennaio 2025 - Forlì Gran Teatro Pala Galassi

25 gennaio 2025 - Padova Gran Teatro Geox

1-2 febbraio 2025 - Roma Teatro Brancaccio

9 febbraio 2025 - Eboli Palasele

Trama e Cast del musical

L'Istituto di detenzione minorile è una bolla in cui ragazzi interrotti hanno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di cosa sono stati fuori da quelle mura. È una parentesi di sospensione in cui hanno la possibilità di navigare nel loro mare interiore, fare nuove scoperte e conoscere nuovi mondi. Luoghi che sinora non hanno mai esplorato.

Mentre fuori imperversa la guerra dei Ricci contro i Di Salvo, dentro l'IPM i loro eredi, Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, si trovano l'una contro l'altro ma, in modo inspiegabile tra loro sin da subito inizia a scorrere una corrente magnetica che presto si trasforma in un sentimento forte e travolgente.

I due ragazzi non possono sottrarsi a quello che provano e Beppe ne approfitta. L'educatore vede infatti proprio nel loro amore l'antidoto per l'insensata e tragica guerra tra le loro famiglie.

La scoperta dell'amore è come un'onda che travolge tutti i nostri protagonisti e, pur manifestandosi in diverse forme, conduce tutti alla scoperta di nuove parti di sé stessi.

Qualcuno di loro si trova perso a causa di questa emozione sconosciuta, qualcun altro invece vive questo sentimento come faro nella notte e si fa guidare dalla sua luce abbagliante. La musica è protagonista principale di questa epopea e ci accompagna in questo tortuoso ma avvincente percorso di crescita.