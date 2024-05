Grande Fratello, Mirko e Perla puntano ad un altro reality: ecco cosa sappiamo

I fan di Mirko Brunetti e Perla Vatiero possono nutrire la speranza di rivedere la loro coppia preferita sul piccolo schermo. L'imprenditore reatino ha ufficialmente lanciato la sua candidatura per partecipare a uno dei programmi televisivi più amati. Durante un'intervista radiofonica su Rds Next, ospite de Le Donatella nel programma Face 2 Face, ha condiviso i suoi pensieri.

La storia televisiva dei "Perletti"

La coppia si è presentata per la prima volta al pubblico televisivo nel programma Temptation Island 2023. Entrarono nel reality show con l'intento di risolvere i problemi nati durante gli ultimi anni di convivenza. Tuttavia, l'esperienza al docu-reality terminò con la loro separazione durante l'ultimo falò di confronto, sotto gli occhi attenti di Filippo Bisciglia, il conduttore del programma.

Dopo questa esperienza, Mirko Brunetti ebbe una relazione con la tentatrice Greta Rossetti, mentre Perla ebbe un breve flirt con il tentatore Igor Zeetti. Tuttavia, la coppia ha ritrovato la sua unità grazie alla sapiente regia di Alfonso Signorini, che li ha riuniti sotto lo stesso tetto nell'ultima edizione del Grande Fratello. Qui, pian piano, hanno capito di essere ancora innamorati.

Un futuro a Pechino Express?

Tornati alla vita reale la coppia Mirko e Perla, che vantano una fanbase fortissima che su X si ritrova sotto l'hashtag perletti, accetterebbero di ritornare in televisione, magari partecipando a un altro reality. Nella recente intervista radiofonica, Mirko ha dichiarato: "Mi piacerebbe fare Pechino Express, sarebbe pazzesco". L'imprenditore reatino punta a partecipare all'avventuroso game show trasmesso su Sky e NowTV, vinto quest'anno da I Pasticcieri, la coppia formata da Damiano e Massimiliano Carrara.

Parlando del programma condotto da Costantino Della Gherardesca, Mirko ha descritto l'esperienza come "dinamica" e "di vita". È convinto che con Perla sarebbero in grado di far ridere il pubblico. "Con l'inglese, posso cavarmela; all'estero riesco a farmi capire. Per quanto riguarda la mia ragazza, non ne sono sicuro", ha aggiunto con un sorriso.

Riflettendo sulla sua esperienza al Grande Fratello, Mirko Brunetti ha ammesso che è stata dura, soprattutto una volta uscito dal loft di Cinecittà. "Nella casa sei protetto; quando esci, devi sopportare tutto il peso delle cose che ti arrivano addosso. Per me è stato ancora più difficile perché c'era ancora una persona alla quale sono legato", ha concluso sinceramente.