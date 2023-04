Mare fuori: disco di platino e probabile remake statunitense

Mare Fuori prodotta da Rai Fiction e Picomedia, continua a riscuotere successo. La colonna sonora della serie, edita da Rai Com e distribuita da Believe, si è aggiudicata il disco di platino. Inoltre, la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, ha dichiarato all'Ansa che la serie sta ricevendo richieste di adattamento dagli Stati Uniti, e che sono state effettuate vendite in ben 40 Paesi.

Con la terza stagione, Mare fuori è diventata un vero e proprio fenomeno culturale. La serie racconta la storia di alcuni detenuti e membri del personale di un immaginario istituto penitenziario minorile a Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida. La colonna sonora, con il brano O Mar For edito da Rai Com e distribuito da Believe, ha registrato oltre 35 milioni di streaming complessivi, garantendo al singolo il prestigioso riconoscimento del disco di platino. Il premio è stato consegnato dagli esponenti di Believe Italia a Stefano Lentini e Lorenzo Gennaro, autori della musica, Raiz, voce nei cori di O Mar For e attore nella terza stagione della serie, e ad Angelo Teodoli, amministratore delegato di Rai Com.

"Alla consegna del disco di platino per O Mar For, io e Lorenzo vogliamo sottolineare che questo premio è stato vinto insieme a Matteo Paolillo, coautore del brano", afferma Stefano Lentini. "È incredibile ciò che sta succedendo con Mare fuori. La serie non è solo uno spettacolo televisivo, ma sta diventando un'esperienza a molti livelli: musicale, emotiva e culturale. Riceviamo messaggi di ringraziamento che non mi sarei mai aspettato essendo io un compositore di musica da film. Spero che questa attenzione continui e che possa contribuire a migliorare le condizioni di vita dei detenuti nelle carceri", ha aggiunto Lentini.

Mare fuori ha suscitato l'interesse di altri Paesi, la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, ha dichiarato all'Ansa che c'è stata anche una richiesta di adattamento negli Stati Uniti, come è successo per Doc - Nelle tue mani. "Abbiamo ricevuto la richiesta di un adattamento dagli Stati Uniti per il quale siamo in trattative e le vendite in 40 Paesi", ha affermato.

Parlando ancora del fenomeno Mare Fuori, Maria Pia Ammirati, ha aggiunto: "Uno dei nostri obiettivi principali è stato quello di superare i confini nazionali e di creare un prodotto con accenti di universalità - spiega Ammirati - e a quanto pare, questa volta siamo riusciti a trovare gli ingredienti giusti, incluso anche nella colonna sonora. Tutto ciò è basato sulla sceneggiatura, ideata da Cristiana Farina e scritta con Maurizio Careddu. Secondo me, questa è una delle migliori serie italiane mai scritte, in grado di unire diverse linee narrative in una polifonia di voci. Abbiamo una vasta fascia di pubblico, molto giovane: la serie inizia con i bambini e i ragazzi di otto anni in su, un pubblico difficile da raggiungere, che si è avvicinato alla serie attraverso il digitale, e include anche i genitori, incoraggiati dai figli a seguirla", ha concluso Maria Pia Ammirati.