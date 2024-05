Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi tornano con una nuova foto: le reazioni dei fan

Dopo la reunion romana di qualche settimana fa, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi del Grande Fratello sono tornati insieme, anche per il momento solo sui social. Lo scatto condiviso nelle storie di Instagram dell'attrice come al solito ha scatenato i fan della coppia, che si ritrovano su X sotto l'hashtag beabaldi.

La fine dello 'sciopero' dei fan

La numerologia sembra avere una sua importanza nel rapporto nato tra le mura del Grande Fratello tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Il sedici, come dicono i fan sui social, è il numero che accompagna il rapporto tra i due ex concorrenti, e proprio oggi, 16 maggio, l'attrice ed il bidello calabro hanno indirizzato un messaggio di speranza ai beabaldi.

Nonostante Beatrice Luzzi abbia dichiarato a Silvia Toffanin di aver messo un punto sulla storia, sono ancora in tanti ad essere convinti che tra i due non sia finita. Già lo scorso anno la reunion a Roma aveva fatto sperare in un loro ritorno di fiamma.

Oggi sul profilo di Beatrice Luzzi, nelle sue storie di Instagram, è stata condivisa una nuova foto, anche più romantica della precedente. Giuseppe con una maglia scollo a V nera, Bea pronta per una serata di gala, mani contro la parete che li divide, lo stesso telefono e la caption: "Trattativa risolta, nuovi telefoni. I sindacati revocano lo sciopero". Non è chiaro se i due fossero nella stessa stanza o si tratti di due foto fatte in momenti diversi e poi montate.

Il messaggio è indirizzato ai fan che avevano minacciato uno sciopero dell'hashtag se i loro beniamini non avessero iniziato a postare nuovi contenuti. Sia Beatrice Luzzi che Giuseppe Garibaldi non sono particolarmente social. "Il fandom Beabaldi da oggi martedì 14 maggio è in sciopero fino a data da definire per mancanza di materiale da parte dei due criminali Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi - avevano scritto su X - Quando si palesano e si fanno vivi ritorneremo più forti di prima, ovviamente durante questo sciopero i fancam non ci saranno! Distinti saluti, un fandom di esauriti".