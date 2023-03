Mare fuori 3, la recensione del finale di stagione: dopo il carcere arriva la vita adulta

È passato un mese e mezzo dalla messa in onda completa della terza stagione di Mare Fuori su Raiplay mentre la prima serata di Rai2 ha celebrato il rito di un episodio della serie a settimana, godendosi un seguito sempre più virale e mediatico, fino alla conclusione, in data Mercoledì 22 aprile, 2023. Abbiamo aspettato che gli animi più analogici elaborassero quanto visto in quella che un tempo avremmo chiamato l'ultima puntata, per poter finalmente trarre le conclusioni e scrivere una recensione di questo finale di stagione di Mare fuori 3. Si intitola La scelta e come il titolo fa presagire, lavora sullo sbrogliare gli ultimi nodi, farli arrivare al pettine, portando i protagonisti alle ultime decisioni prima dell'inizio di una nuova fase di vita.

Mare fuori 3: un'immagine della serie

Con Edoardo Conte (Matteo Paolillo) ancora in un letto di ospedale senza miglioramenti, l'IPM sta facendo i conti con gli ultimi errori e degli storici addii. Sia adulti che ragazzi sentono che è il momento di tirare un po' le somme per decidere del proprio futuro. Sul fronte dei ragazzi, troviamo Filippo (Nicolas Maupas) che, lasciatosi alle spalle il grande amore con Naditza (Valentina Romani), si prepara a lasciare il carcere per trasferirsi a finire la pena in quel di Milano. Carmine (Massimiliano Caiazzo) più innamorato che mai e ricambiato, sta per uscire in permesso nel mondo reale e così anche la sua Rosa (Maria Esposito). Kubra intanto arriverà alla finale presa di coscienza su sua madre e suo padre. Come sempre Mare Fuori non trascura la maturazione degli adulti, e dedica a Beppe (Vincenzo Ferrera), Liz (Anna Ammirati), Massimo (Carmine Recano) e persino la finora antagonista nuova direttrice Sofia (Lucrezia Guidone) il loro momento di catarsi e accoglienza. Dopo aver affidato all'uscita di scena di Filippo, una carrellata Amarcord su passato e presente all'IPM, quasi un In Memoriam sui personaggi che si sono susseguiti in queste tre stagioni, con sguardo retrò, Mare Fuori 3 chiude con una sorpresa e un bel cliffhanger, lasciandoci sospesi nell'oblio su chi tra Rosa Ricci, il suo amato Carmine e il padre di lei, il boss Don Salvatore Ricci (Raiz) sia stato il destinatario di un colpo di pistola. Le basi per una quarta stagione ricca di cambiamenti sono state messe e nessun passo falso è stato commesso. L'ultima parola l'avranno i nuovi personaggi.

Casa è dove si trova il cuore

Mare fuori 3: un momento della serie

Lo avevamo detto sin dai primi episodi (qui la recensione di Mare fuori 3), la terza stagione della serie è stata quella dedicata all'affrancamento dal sistema verso affetti e valori indipendenti da quelli dentro cui i nostri protagonisti sono cresciuti. La nuova direttrice dell'IPM, Sofia Durante (Lucrezia Guidone) l'odiatissima sostituta dell'invece amatissima Paola Vinci (Carolina Crescentini) ad un certo punto chiede al figliuol prodigo Filippo (Nicolas Maupas) come mai abbia rifiutato il trasferimento nel carcere della sua città. La risposta evasiva e un po' confusa di Filippo in realtà è chiarissima: l'IPM è diventato, per lui e per molti, la vera casa, la vera famiglia. Chi era stato rinnegato dal proprio sangue oppure da esso soggiogato, ha lì finalmente trovato affetti e una propria dimensione. Casa, dice un detto molto gettonato, è quella in cui si trova il cuore e il cuore di questi ragazzi deve però spiccare il volo e buttarsi dove c'è, letteralmente, il mare fuori. Quasi tutti i personaggi storici sono costretti ad iniziare questo processo. Carmine facendosi "abbracciare" da sua madre e amando apertamente Rosa. Kubra confrontandosi con l'impossibilità di farsi perdonare da sua madre e Rosa infine, decidendo per se stessa, forse, rinnegando il proprio clan.

Mare Fuori 3, Caiazzo: "La serie è diventata un cult, un punto di riferimento per molti"

L'abbraccio degli adulti

Mare fuori 3: una scena della terza stagione

L'ultimo episodio di Mare Fuori 3 inizia con gli sbagli percepiti degli adulti, il loro chinare la testa sopraffatti da sensi di colpa, rimorsi, sentimenti. "Solo chi si sporca le mani può salvare la vita di qualcuno" dice Massimo ad un'affranta Liz ( Anna Ammirati) che ha appena deciso di mollare dopo aver violato le regole e accolto Edoardo latitante e fuggitivo in casa. È sempre Massimo a regalare un abbraccio a Beppe dopo la sua confessione a Kubra, che lo ha reso anche padre alla luce del sole. In questa nuova veste, Beppe accoglie il primo grande fallimento genitoriale. Si intravede anche l'umanità di Sofia mentre guarda indietro alla sua storia personale e giorno dopo giorno, si avvicina con scatto ancora impercettibile, a chi l'ha preceduta. I grandi di Mare Fuori preoccupano quasi più dei ragazzi, perché in mezzo a tutto quel dolore,mantenere la speranza di salvarne almeno uno, è un atto di fede da fare ogni giorno.

La scelta

Mare fuori 3: una foto di scena della terza stagione

L'episodio finale di stagione di Mare Fuori 3 si intitola La Scelta, ad indicare il bivio a cui si trova Rosa Ricci. Anche il suo nuovo amore shakespeariano, Carmine, ancor più di tutti gli altri, ha da tempo fatto pace con i suoi demoni e scelto una strada indipendente da quella della sua famiglia di camorra. Rosa ha sempre venerato suo padre e il finale di stagione punta su di lei tutti i riflettori e la responsabilità di una chiusura con il botto, aspettando la sua decisione. Mentre la fine dell'episodio si avvicina, la osserviamo nei giorni di permesso, condivisi furtivamente con Carmine. La macchina da presa di Ivan Silvestrini la riporta nel suo ambiente e la analizza nuovamente. È emblematico quanto all'improvviso Rosa sembri fuori posto dentro la sua stanza della casa paterna, arredata e addobbata nei minimi e fastosi particolari. Un tempo immaginiamo sia stata a suo agio da principessa del crimine organizzato. Ora, invece, non riesce più a far parte di quel quadro, la sua luce, per citare Carmine, si prepara ad abbagliare. Sullo sfondo suggestivo della piscina Mirabilis, si consumerà la scelta.

Mare Fuori: i 5 motivi che rendono la serie un cult generazionale

Verso la quarta stagione, nel 2024

Mare fuori 3: una foto di scena

Mancano due mesi per il via alle riprese della quarta stagione di Mare Fuori (a cui è già confermato che seguiranno una quinta e una sesta) e non rischiamo più di spoilerare niente visto che tutto e più di tutto è già stato svelato. A noi il compito di raggruppare le informazioni per sapere cosa aspettarci l'anno prossimo. Sappiamo per certo che Filippo o'chiattill e Naditza sono definitivamente usciti di scena dato che i loro attori, Nicolas Maupas e Valentina Romani saranno impegnati su altri set. Nonostante il misterioso sparo che pone in pericolo Rosa, Carmine e Don Salvatore, nutriamo buone speranze che i nostri Romeo e Giulietta tornino da protagonisti e ci facciano auspicare ad un passionale lieto fine. Mare Fuori 3 si chiude infine con Edoardo Conte (Matteo Paolillo) che finalmente riprende conoscenza. Fulmini e saette all'orizzonte dunque, sia fuori che dentro l'IPM dove nel frattempo Luigi Di Meo (Francesco Panarella) detto Cucciolo ha mire espansionistiche che prevediamo saranno osteggiate dal fratello omofobo, contrariato dalla scoperta di Luigi con Milos (Antonio D'Aquino). Ancora tutta da giocarsi è la partita musicale tra Giulia (Clara Soccini) e Cardiotrap (Domenico Cuomo), visto che la giovane trapper milanese lo ha derubato di un brano originale. La vera grande prova da superare per la quarta stagione sarà sostenere il peso dell'uscita di scena di personaggi fondamentali come Filippo e Naditza o della direttrice interpretata da Carolina Crescentini ma confidiamo nel traino di due pilastri, Carmine e Edoardo. Appuntamento, come si vocifera, a febbraio 2024.