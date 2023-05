Le Iene, anticipazioni del 9 maggio: Il Napoli vince lo scudetto, Francesco Paolantoni si spoglia: ecco perchè

Questa sera, 9 maggio 2023, su Italia 1 andrà in onda una nuova puntata del programma Le Iene: ecco le anticipazioni

Questa sera, il 9 maggio 2023, su Italia 1 andrà in onda una nuova puntata de Le Iene, con Belen come conduttrice. Accanto a lei ci saranno i comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Gli inviati del programma ritornano a Trevignano per assistere all''estasi' della presunta santona.

La scorsa settimana il programma ha mandato in onda la prima intervista rilasciata da Gisella Cardia, pseudonimo di Maria Giuseppina Scarpulla, presunta veggente della famosa Madonna di Trevignano, a Gaston Zama, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Questa sera Le Iene offriranno una cronaca completa e approfondita dell'evento sulla collina di Trevignano Romano, includendo l'attesa, l'"estasi" di Gisella Cardia, le preghiere e le proteste degli abitanti del luogo. Sarà una testimonianza dettagliata di un evento che ha suscitato grande interesse e dibattito.

Nei giorni scorsi è diventata virale l'immagine di Francesco Paolantoni che ha festeggiato lo scudetto del Napoli camminando quasi nudo per la città. Oggi scopriremo il motivo di questa passeggiata del comico napoletano. Le Iene avevano chiesto ad alcuni uomini dello spettacolo e della politica napoletani: "cosa sareste disposti a fare in caso di scudetto del Napoli?".

Gigi D'Alessio si è sacrificato con un gavettone di acqua gelata, Luigi de Magistris aveva promesso un eclatante gesto a sorpresa. Raffaele Fico un bagno particolare. Francesco Paolantoni aveva promesso di gustare una pasta e patate in giro per la città, senza vestiti. Alessandro Siani, infine, un piatto a base di polenta.