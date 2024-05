Amici 23, Alessandra Celentano: “Con Dustin e Marisol ho già vinto' e su Mara Maionchi e Tiziano Ferro....

Sabato 18 maggio va in onda su Canale 5 la finale di Amici 23. Nella classe di danza gli unici due alunni ad aver raggiunto il traguardo sono Dustin e Marisol entrambi alunni di Alessandra Celentano. La maestra di danza più famosa della televisione italiana ha raccontato le sue impressioni in un'intervista concessa a Chi in cui ha accennato anche alla diatriba tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro.

Alessandra Celentano sui suoi allievi nella scuola

La professoressa del talent show è una dei pilastri del programma di Maria De Filippi arrivato quest'anno alla sua ventitreesima edizione. La maestra e Rudy Zerbi quest'anno sono stati una vera macchina da guerra, la loro squadra è riuscita a portare in finale tutti i quattro alunni con cui avevano iniziato il serale: Holden, Petit, Marisol e Dustin. Gli ultimi due sono anche gli unici ballerini in gara e si contenderanno il titolo per la classe di ballo.

"Sono stupendi e dolcissimi, due instancabili, non si lamentano mai, non si accontentano mai. Io con loro due ho già vinto per quel che mi riguarda, capiti quel che capiti", ha detto di loro la maestra. Sui ragazzi che ha avuto in questi anni ha specificato: "Non sono un'amica, resto l'insegnante anche quando finisce il programma, però per loro ci sono sempre. E spesso tornano".

Il successo di Maria De Filippi e l'inadeguatezza di Rudy Zerbi

Alessandra Celentano ha speso belle parole anche per Maria De Filippi, considerandola il Re Mida della televisione italiana: "Lei vince sempre, anche quando non c'è, vince. Un esempio: Angelina Mango ha vinto Amici, Sanremo, tutto... Maria è come Re Mida, quello che tocca diventa oro. E no, non è fortuna, è una che lavora tantissimo e ha un'intelligenza rarissima".

Alessandra Celentano e Dustin

Sul suo compagno di ballo, durante i contest che vedono impegnati i professori nelle puntate del serale ha detto: "Rudi Zerbi non prende neanche un passo, una nota, zero ritmo, è pazzesco, perfetto a modo suo. Sì, devo dire che lui è la negazione assoluta della danza. E poi si applica, si applica davvero e questo mi fa ridere perché mi pare che quando si impegna riesca persino a peggiorare. Noi, comunque, ci prendiamo alla leggera e certo non ci mettiamo lì a ottocento anni suonati a fare cose che non possiamo più fare da tempo. O, nel caso di Rudy, che non abbiamo mai, mai, mai fatto".

Ad Amici l'ha portata Garrison Rochelle, il coreografo con cui spesso ha litigato durante il programma. "La richiesta iniziale un po' mi ha colto di sorpresa, poi la cosa mi ha incuriosito e il resto è evidenza. Certo i tempi e i ritmi della tv sono diversi, però è bello rigenerarsi. Dopo tanti anni di teatro era arrivato il momento di evolversi, questo mi ha dato energia e voglia di rimettermi in gioco".

I sacrifici per avere successo

Alessandra Celentano ha parlato anche della recente questione che ha coinvolto Mara Maionchi e Tiziano Ferro, soffermandosi sulle accuse lanciate alla discografica che aveva chiesto al cantante di dimagrire, la maestra ha affermato: "Ho pensato che lei stesse facendo il bene del ragazzo in quel momento: se devi fare l'artista devi curare tutto, non solo la voce o l'arrangiamento".

"Sei tu in prima linea e, come ho detto, devi mirare alla perfezione. E poi è una questione di salute. Senza contare che il mondo dello spettacolo è duro, i ragazzi oggi pensano di fare tre video su TikTok e di essere arrivati".