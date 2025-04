Mare Fuori: Netflix distribuisce la serie in tutto il mondo grazie a un nuovo accordo esclusivo

La serie Mare Fuori verrà distribuita a livello internazionale sulla piattaforma di streaming di Netflix grazie a un nuovo accordo stretto con Beta Film, che si occupa delle vendite dei diritti degli episodi.

Lo show prodotto dalla RAI ha debuttato nel catalogo il 20 aprile e gli utenti potranno vedere le quattro stagioni già prodotte, ma non solo.

La distribuzione di Mare Fuori

L'accordo prevede che su Netflix arriveranno anche le prossime due stagioni di Mare fuori e il film prequel Io sono Rosa Ricci, in arrivo nelle sale italiane entro la fine del 2025.

Una foto di Mare Fuori

La serie che ha conquistato gli spettatori era già stata distribuita in oltre 20 nazioni, come accaduto in Germania su Disney+, Israele su HOT, e in America Latina su HBO Max.

Roberto Sessa, produttore dello show tramite Picomedia, ha dichiarato: "Si tratta di un accordo piuttosto unico. Non riesco a ricordare un accordo globale di questa portata fatto per uno show che non è stato realizzato appositamente per Netflix".

La piattaforma aveva già distribuito in streaming in Italia gli episodi di Mare Fuori nel 2021, accordo che aveva contribuito al successo ottenuto.

Il ritorno dello show

Sessa, intervistato da Variety, ha inoltre svelato che il lavoro sul set della sesta stagione inizierà a giugno e sono già in corso le trattative con la RAI per realizzare le eventuali stagioni sette e otto.

Nei prossimi mesi, inoltre, 01 Distribution distribuirà il film prequel Io sono Rosa Ricci, progetto confermato nel mese di dicembre durante le Giornate Professionali di Cinema a Sorrento. Il film si concentrerà quindi sul personaggio interpretato nelle puntate della serie dall'attrice Maria Esposito.