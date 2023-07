Mare Fuori: Maria Esposito dopo la rottura con Antonio Orefice: 'Sono ancora innamorata'

Maria Esposito e Antonio Orefice si sono detti addio dopo essere stati insieme per più di un anno: l'attrice di Mare Fuori ha rivelato di essere ancora innamorata.

Maria Esposito e Antonio Orefice si sono conosciuti sul set di Mare Fuori 3. Nell'immaginario Istituto Penale per i Minorenni di Napoli della serie si sono innamorati, ma ora la loro storia d'amore è finita. Nonostante la rottura, l'attrice che da il suo volto a Rosa Ricci, ha rivelato a Novella 2000 di essere ancora innamorata del suo collega.

Maria Esposito e Antonio Orefice hanno debuttato come coppia sul red carpet del Roma Film Festival nell'ottobre 2022, ma i rumors su una loro frequentazione al di fuori del set si rincorrevano da mesi. Poi è arrivata la rottura, i due attori hanno smesso di seguirsi sui social e cancellato dai loro profili Instagram le foto comuni e la data del loro fidanzamento, il 22 febbraio 2022.

Maria Esposito, impegnata nelle riprese della quarta stagione di Mare fuori, ha parlato della fine della sua relazione con Novella 2000. "Ho avuto una storia molto intensa con un giovane attore, Antonio Orefice, coprotagonista delle prime due stagioni di Mare Fuori", ha detto Maria al settimanale.

La celebre Rosa Ricci della popolare serie partenopea ha confermato la fine della sua relazione con Orefice, nel contempo, ha rivelato di provare ancora dei sentimenti per Antonio. "Spero di poter recuperare questo rapporto, perché sono ancora molto innamorata di lui", ha svelato. Maria Esposito ha anche rivelato il suo lato romantico, affermando "L'amore per me è tutto, quando amo sono una ragazza che si concede totalmente al proprio partner".

"Maria è una ragazza semplicissima che crede, lotta e si impegna tutti i giorni per conseguire il suo sogno nel cassetto, quello di diventare un'attrice apprezzata da tutti, totalmente diversa dal personaggio di Rosa Ricci - ha detto parlando di se stessa e della sua carriera artistica - Quando mi associano a lei provo un pò di disagio perché ho un altro carattere, sono una timida e fragile".

Maria Esposito e Antonio Orefice nel Musical di Mare Fuori

Le strade di Maria Esposito e Antonio Orefice sono destinate ad incrociarsi di nuovo, entrambi fanno parte del cast del musical di Mare Fuori. La trasposizione teatrale, diretta da Alessandro Siani, della serie televisiva debutterà al Teatro Augusteo di Napoli il 14 dicembre. Per il 2024, dal 20 gennaio, il Musical Mare Fuori farà tappa al Teatro Duemila di Ragusa, quindi dal 1° febbraio al Teatro Alfieri di Torino. Il 14 febbraio le luci del palco si accenderanno al Teatro Arcimboldi di Milano, e a partire dal 23 febbraio al Teatro Team di Bari, quindi il 1° marzo a Roma al Teatro Brancaccio, e dal 15 marzo al Teatro Europa di Bologna.