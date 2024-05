Anya Taylor-Joy arriva a Cannes 2024 con un look da diva e affronta con eleganza i fan invadenti (VIDEO)

Anya Taylor-Joy è arrivata in Francia per presentare al festival di Cannes 2024 facendo un'entrata in scena da vera diva all'aeroporto di Nizza.

L'attrice, come dimostra un video apparso online, ha inoltre mantenuto la calma e l'educazione nonostante qualche momento di tensione causato da alcuni fan particolarmente insistenti alla ricerca di autografi e foto.

L'arrivo in Francia

Anya Taylor-Joy, come rivelano le foto e i video pubblicate sui social, è infatti arrivata nel pomeriggio all'aeroporto di Nizza con un look impeccabile nonostante il viaggio compiuto, e la sua apparizione ha scatenato i presenti.

L'attrice, mentre cercava di raggiungere la sua macchina, è stata sommersa dalle richieste dei fan, alcuni fin troppo insistenti e invadenti. La star di Furiosa: A Mad Max Saga ha però mantenuto la calma, scusandosi più volte in modo educato, ma mantenendo la distanza mentre le sue guardie del corpo cercavano di tenere sotto controllo le persone.

Furiosa, il ritorno della saga di Mad Max: George Miller pronto a bissare il successo di Fury Road?

Il nuovo film di Miller

Sul grande schermo si racconterà quanto accaduto al personaggio prima degli eventi al centro di Fury Road che hanno visto protagonista Charlize Theron nella parte.

Al fianco di Taylor-Joy e Chris Hemsworth, tra i protagonisti del film troviamo anche Alyla Browne e Tim Burke.

Miller, che presenterà il prequel sulla Croisette, ha scritto la sceneggiatura insieme al co-sceneggiatore di Mad Max: Fury Road Nico Lathouris.