Mare Fuori: 'Carmela spara nel finale della terza stagione', la nuova teoria dei fan e lo spoiler dell'attrice

Dalla fine di Mare Fuori 3, i fan si interrogano su chi abbia sparato il colpo di pistola che risuona nell'ultima scena. Una nuova teoria sta spopolando sui social: secondo questa ipotesi, sarebbe stata Carmela ad aver premuto il grilletto. Tutto ha inizio da una foto pubblicata su Instagram da Giovanna Sannino, interpretata come spoiler dai suoi follower.

La foto 'spoiler'di Giovanna Sannino, Carmela in Mare Fuori

Nella foto pubblicata sul profilo Instagram di Giovanna Sannino viene citata una frase della sigla di Mare fuori, "M'hanno mis' 'o fierro mmano e m' hanno ritt' ... spara", ovvero "Mi hanno dato una pistola e mi hanno detto spara". La caption che accompagna l'immagine di Carmela è stata considerata una sorta di confessione della'attrice. Già alla fine della terza stagione, molti hanno puntato il dito sulla moglie di Edoardo Conte, il personaggio interpretato da Matteo Paolillo.

Perchè Carmela avrebbe sparato

Carmela avrebbe seguito Don Salvatore alle piscine Mirabilis per vendicare Edoardo. Il padre di Rosa, invece, era sulle tracce di sua figlia e di Carmine, cercando di impedire la fuga di Rosa e Carmine Di Salvo. .

Il ritorno di Ciro in Mare Fuori 4

La teoria più accreditata rimane quella secondo cui Ciro, l'attore che interpreta il personaggio, Giacomo Giorgio, sarebbe stato colui che ha sparato. In precedenza, Giacomo Giorgio ha dichiarato che tornerà sul set, anche se le sue scene potrebbero essere legate a dei flashback.

Mare Fuori 4, cosa sappiamo:

Nonostante la presenza di fan sul set di registrazione, sono pochissimi gli spoiler sulla prossima stagione di Mare Fuori. Il settimanale Chi ha scritto che il primo episodio della quarta stagione si intitolerà Nel nome dell'amore.

A proposito della presenza dei fan sul set, Roberto Sessa, produttore della serie, ritirando il Nastro d'Argento, vinto da Mare Fuori come migliore serie dell'anno 2023, ha detto: "Il problema vero è se i napoletani ci lasceranno davvero girare questa quarta serie. Ad ogni scena ti applaudono, spero che la apprezzino in silenzio calcolando anche che, in genere, ogni scena è una scena madre".