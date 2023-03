Mare Fuori 3, stasera ultima puntata: ci saranno 3 minuti extra nella scena finale?

Mare Fuori 3 termina stasera, su Rai 2 in prima serata andranno in onda gli ultimi due episodi della serie ideata da Cristiana Farina. I fan del progetto di Rai Fiction, che hanno già visto e rivisto il dodicesimo episodio su RaiPlay, aspettano di sapere se, nella versione lineare, ci saranno i famigerati tre minuti extra che dovrebbero segnare il ritorno di Ciro. Il personaggio è interpretato da Giacomo Giorgio ed è morto nella prima stagione.

Il 13 febbraio RaiPlay ha reso disponibili i sei episodi finali della terza stagione di Mare fuori, poche ore dopo è iniziato il tam tam in rete. Alcune foto pubblicate su internet hanno fatto nascere il dubbio che Ciro, come un moderno Lazzaro, potesse resuscitare dopo essere stato ucciso da Filippo nella prima stagione.

In realtà sono in pochi a credere che questi tre minuti extra, in cui si dovrebbe concretizzare il ritorno di Giacomo Giorgio, esistano davvero. La Rai non ha fatto sapere nulla, questo è servito a far crescere le aspettative dei fan del programma, a creare il cosiddetto hype che potrebbe premiare in termini di ascolti. D'altra parte siamo convinti che una notizia del genere, in qualche modo sarebbe stata fatta trapelare, consentendo al programma di fare il pieno di ascolti, come successe a Dallas per la puntata in cui spararono a J.R.

La teoria dei minuti extra è stata smentita anche da Cristiana Farina. In un'intervista al Corriere del Mezzogiorno, alla domanda della giornalista Mirella Armiero, l'ideatrice del programma ha risposto: "La scena che gira sui social, con Ciro sullo sfondo della Piscina Mirabilis? Non so proprio come si sia diffusa e da chi sia stata realizzata. Di certo nella sceneggiatura non c'è".