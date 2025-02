Mare Fuori, confermato il film su Rosa Ricci: ecco quando arriverà al cinema

Mentre aspettiamo tutti l'arrivo della quinta stagione di Mare Fuori, è arrivata la conferma ufficiale: il film incentrato sul personaggio di Rosa Ricci si farà, con Maria Esposito protagonista assoluta.

Il progetto, un prequel rispetto alle vicende della serie, è stato annunciato dall'amministratore delegato della casa di produzione Picomedia Roberto Sessa, e si intitolerà Io sono Rosa Ricci.

Arriverà nelle sale italiane nel corso del 2025 con 01 Distribution. "Sono due anni che ci stiamo lavorando", ha dichiarato Sessa. "Non è stato facile, perché Mare Fuori è una produzione ancora viva: abbiamo appena concluso la quinta stagione e dobbiamo incominciare la sesta. Il film sarà un prequel sul personaggio più importante che abbiamo raccontato in questi anni, la vera regina di Mare Fuori, Rosa Ricci". ha aggiunto.

Cosa racconterà il prequel e le new entry di Mare Fuori 5

Mare Fuori 4: una scena

Il lungometraggio racconterà quindi la vita di Rosa Ricci, la sorella di Ciro Ricci (Giacomo Giorgio) prima della condanna in carcere e della sua vita criminale. Già lo scorso gennaio si era accennato a un film spin-off di Mare fuori, anche se le idee proposte erano diverse e non perfettamente orientate.

Mare fuori 3: un momento della serie

I fan della serie, tuttavia, potranno prima gustarsi l'attesissima quinta stagione di Mare Fuori in arrivo il prossimo 19 febbraio su Rai 2, visto che si tratterà di una sorta di reboot con l'introduzione di diversi nuovi personaggi.

Infatti, il cast vedrà tanti nuovi arrivi, come Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, nei panni di due criminali arrivati dal Nord; Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, amiche inseparabili e partner in crime; e Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, che daranno voce a due delle diverse anime di Napoli, quella della strada e quella dei quartieri più benestanti, i quartieri dei "chiattilli". Torneranno, poi, alcuni dei volti più amati dello show, come Carmine Recano, la stessa Maria Esposito, Lucrezia Guidone, Giovanna Sannino e Vincenzo Ferrera.