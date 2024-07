Mare Fuori 5, la trama e il cast: ecco chi non ci sarà nella nuova stagione della serie

Nel corso della giornata dedicata alla presentazione dei palinsesti Rai per il 2024/2025 si sono apprese importanti novità relative alla prossima stagione della serie di Rai 2

Uno dei momenti più attesi della prossima stagione di Rai 2 è il ritorno sul piccolo schermo di Mare Fuori, la serie ambientata nell'immaginario Istituto Penitenziario Minorile di Napoli arrivata alla quinta stagione. Nel corso della presentazione dei palinsesti Rai per il 2024/25, è stata svelata la sinossi del prossimo capitolo e il cast.

Le novità della nuova stagione

Dopo il successo inarrestabile degli ultimi quattro anni, coinciso con il passaggio della serie sulla piattaforma streaming Netflix, dove Mare Fuori viene distribuito dopo il passaggio in chiaro su Rai 2, per la serie ambientata a Napoli è arrivato il tempo del cambiamento. Il primo ad annunciare l'addio è stato Ivan Silvestrin, il regista è stato sostituito da Ludovico Di Martino.

Nel cast mancheranno due pilastri della serie Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo, che non figurano nell'elenco degli attori della quinta stagione. Possiamo quindi dire ufficialmente addio a Carmine e Edoardo, due dei personaggi più amati dal pubblico che, anno dopo anno, si è appassionato alle vicende dei giovani reclusi dell'IPM.

Massimiliano Caiazzo e Maria Esposito in una scena della terza stagione

Nel carcere giovanile, ispirato alla struttura di Nisida, ci saranno nuovi arrivi, tra cui Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, due criminali provenienti dal nord. Da Napoli, invece, arriveranno Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, che rappresentano due aspetti diversi della città. Il primo è cresciuto in strada, mentre il secondo vive in uno dei quartieri benestanti di Napoli. Nel cast ci sono anche Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, amiche inseparabili che, insieme, hanno commesso i crimini che le hanno portate dietro le sbarre.

Sinossi e Cast di Mare Fuori 5

Amore, amicizia, speranza, tradimento e conflitti restano al centro della quinta stagione, ricca di colpi di scena e nuovi ingressi. Nelle acque agitate dell'IPM arrivano nuovi ragazzi, nuovi nemici e, forse, nuovi alleati: Samuele e Federico, due diavoli dell'inferno trasferiti da una struttura del nord; Tommaso, un borghese del Vomero che disprezza i criminali che gli hanno distrutto la vita; Simone, un misterioso ragazzo con un piano ben preciso.

Marta e Sonia, portatrici di un torbido passato e di un rapporto complesso. Tra gli adulti, qualcuno rischia di mandare in frantumi il rapporto tra Beppe e la direttrice, mentre Lino ha bisogno di soldi. Rosa, in particolare, dovrà affrontare le dinamiche della sua famiglia, tra ciò che ha perso e ciò che resta. In più occasioni, il desiderio di uscire dalle spirali di violenza che hanno segnato le loro vite toccherà il cuore e la coscienza dei giovani dell'IPM.