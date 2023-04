Mare Fuori: Carolina Crescentini: “Le persone mi abbracciano per strada”

Carolina Crescentini ha vinto il Ciak d'oro per Mare Fuori, l'attrice è commossa per l'affetto del pubblico

Nel finale della terza stagione di Mare Fuori l'attrice Carolina Crescentini ha lasciato la serie, ma l'affetto del pubblico per Paola Vinci, la direttrice dell'Istituto Penitenziario Minorile, continua a travolgerla e ad emozionarla. L'artista ha raccontato le sue sensazioni in un'intervista rilasciata a Repubblica.

Carolina Crescentini ha vinto il Ciack d'Oro come miglior attrice italiana, l'attrice era candidata con ben tre serie Boris 4, Tutto chiede salvezza e Mare Fuori: "Ero candidata per tre progetti particolarmente diversi, Mare fuori, Boris e Tutto chiede salvezza di Francesco Bruni, che comunque racconta esperienze del TSO. Mi fa ridere che ho vinto nel 2011 un Ciak d'oro ed era per il film di Boris e quindi la 'cagna maledetta' a me porta benissimo", ha detto al quotidiano Repubblica.

Mare Fuori: chi resta e chi non torna nella stagione 4

L'attrice ha parlato del successo travolgente di Mare fuori, un progetto a cui lei e tutto il cast hanno sempre creduto. Questo nonostante sia esploso solo dopo la pubblicazione delle prime due stagioni su Netflix, come ha sottolineato la stessa Crescentini nell'intervista. "Storia particolare. Noi l'abbiamo amato dal primo minuto tutti quanti e non avevamo paura del fatto che fosse partito in sordina, perché il nostro compito è raccontare storie a prescindere dal successo. Poi, quando è passato su una piattaforma ed è stato scoperto, è iniziato il tam tam".

Mare Fuori 3, Crescentini: "Il confine tra attrice e persona è stato scavallato più volte in questa serie"

L'attrice, che presto vedremo su Prime Video con il film Grosso guaio all'Esquilino - La leggenda del kung fu, ha parlato dell'affetto del pubblico per il suo personaggio. Dopo la sua uscita dalla serie, sul web sono nate delle petizioni per far tornare Paola Vinci nella quarta stagione. "Sono emozionata per quel che accade, la gente è gentile con me, affettuosa, succedono cose strane, mi abbracciano per strada - ha raccontato - E questa storia della petizione per il mio personaggio mi ha commosso fino alle lacrime".

Pochi giorni fa Ivan Silvestrin, ai fan che gli chiedevano se l'amatissima direttrice dell'IPM potesse tornare nella quarta stagione, ha replicato "Non è morta". Su Carolina Crescentini il regista ha detto: "Lei impeccabile, un'attrice capace di farsi a pezzi per una scena, riderci sopra allo stop e rifarsi a pezzi subito dopo".