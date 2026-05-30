Gigi D'Alessio - Una notte a Napoli stasera su Canale 5: ospiti e scaletta del concerto

Stasera, sabato 30 maggio, in prima serata su Canale 5, dopo La ruota della fortuna, va in onda lo spettacolo musicale Gigi D'Alessio: Una notte a Napoli, un grande evento televisivo che riporta in tv una delle serate più iconiche della musica live italiana recente.

Lo show è stato registrato il 2 e 3 giugno 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, in occasione del ritorno di Gigi D'Alessio nella sua città dopo nove anni di assenza dai grandi concerti nello stadio partenopeo, tra musica, ospiti speciali e i brani che hanno segnato la sua carriera.

Uno show tra musica e celebrazione della città di Napoli

L'evento non è solo un concerto, ma una vera e propria festa dedicata a Napoli, alla sua cultura e alla sua energia. Poche settimane prima, proprio sullo stesso campo, il Napoli aveva conquistato il quarto scudetto della sua storia, rendendo ancora più simbolico il ritorno dell'artista nello stadio. Tra musica e immagini spettacolari, lo show racconta il legame profondo tra Gigi D'Alessio e la sua città.

Gigi D'Alessio e Alessandra Amoroso

La scaletta: oltre 60 brani tra successi e hit storiche

Durante la serata, Gigi D'Alessio ha interpretato circa sessanta brani, attingendo a un repertorio vastissimo composto da 36 album: 27 in studio, 5 live e 3 raccolte. Tra i brani più attesi e cantati dal pubblico:

Non dirgli mai

Quanti amori

Un nuovo bacio

Annarè

Primo appuntamento

Chiove

Napule

Non mollare mai

Cattiveria e gelosia

Ecco i brani cantati nelle due serate: la scaletta potrebbe subire variazioni per esigenze televisive.

Cattiveria e gelosia

30 canzone

Non mollare mai

Un cuore ce l'hai

Il cammino dell'età

Meza bucia

Mez'ora fa

Compagna mia

Sconfitta d'amore

Comme si fragile

Un nuovo bacio

Quanti amori

Un cuore malato

Si te sapesse dicere

Non dirgli mai

Io vorrei

Dove sei

Una notte al telefono

Primo appuntamento

Comme si femmena

Body merletto e collant

Non raccontarlo al tuo ragazzo

Che donna sei

Addò sò nato ajere

Oj nenna nè

Si turnasse a nascere

Te voglio bene ancora

Spiegame che re

O posto d'Annarè

Chiove

Rosa e lacrime

Anna se sposa

Na canzone nova

Di notte

Quando la mia vita cambierà

Senza tuccà

Episodio d'amore

Annarè

Sei importante

Portami con te

Insieme a te

Non riattaccare

Cient'anne

L'ultimo gettone

Si tenisse 18 anne

Sposa ragazzina

Amico cameriere

E guaglione e Napule

Stelletè

Un mese di ritardo

Una magica storia d'amore

Miele

Como suena le corazon

Mon amour

Fotomodelle un po' povere

Sotto le lenzuola

Guagliuncè

Buongiorno

Napule

Il concerto si chiude, come da tradizione, proprio con Napule, in un momento di forte emozione condivisa con il pubblico dello stadio.

Ospiti e duetti: un palco ricco di stelle

Lo show vede anche la partecipazione di numerosi artisti e ospiti speciali che condividono il palco con Gigi D'Alessio in duetti esclusivi. Tra i protagonisti della serata:

Elodie

Geolier

Alessandra Amoroso

Clementino

LDA

il maestro Adriano Pennino

Elena D'Amario

Dove vedere Gigi D'Alessio - Una notte a Napoli in TV e streaming

Lo show va in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 22:00 circa, subito dopo la programmazione dell'access time. È possibile seguire la puntata anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, che permette di rivedere l'intero evento in qualsiasi momento.