Gigi D'Alessio - Una notte a Napoli stasera su Canale 5: ospiti e scaletta del concerto

Stasera, sabato 30 maggio, in prima serata su Canale 5, dopo La ruota della fortuna, va in onda lo spettacolo musicale Gigi D'Alessio: Una notte a Napoli, un grande evento televisivo che riporta in tv una delle serate più iconiche della musica live italiana recente.
Lo show è stato registrato il 2 e 3 giugno 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, in occasione del ritorno di Gigi D'Alessio nella sua città dopo nove anni di assenza dai grandi concerti nello stadio partenopeo, tra musica, ospiti speciali e i brani che hanno segnato la sua carriera.
Uno show tra musica e celebrazione della città di Napoli
L'evento non è solo un concerto, ma una vera e propria festa dedicata a Napoli, alla sua cultura e alla sua energia. Poche settimane prima, proprio sullo stesso campo, il Napoli aveva conquistato il quarto scudetto della sua storia, rendendo ancora più simbolico il ritorno dell'artista nello stadio. Tra musica e immagini spettacolari, lo show racconta il legame profondo tra Gigi D'Alessio e la sua città.
La scaletta: oltre 60 brani tra successi e hit storiche
Durante la serata, Gigi D'Alessio ha interpretato circa sessanta brani, attingendo a un repertorio vastissimo composto da 36 album: 27 in studio, 5 live e 3 raccolte. Tra i brani più attesi e cantati dal pubblico:
- Non dirgli mai
- Quanti amori
- Un nuovo bacio
- Annarè
- Primo appuntamento
- Chiove
- Napule
- Non mollare mai
- Cattiveria e gelosia
Ecco i brani cantati nelle due serate: la scaletta potrebbe subire variazioni per esigenze televisive.
- Cattiveria e gelosia
- 30 canzone
- Non mollare mai
- Un cuore ce l'hai
- Il cammino dell'età
- Meza bucia
- Mez'ora fa
- Compagna mia
- Sconfitta d'amore
- Comme si fragile
- Un nuovo bacio
- Quanti amori
- Un cuore malato
- Si te sapesse dicere
- Non dirgli mai
- Io vorrei
- Dove sei
- Una notte al telefono
- Primo appuntamento
- Comme si femmena
- Body merletto e collant
- Non raccontarlo al tuo ragazzo
- Che donna sei
- Addò sò nato ajere
- Oj nenna nè
- Si turnasse a nascere
- Te voglio bene ancora
- Spiegame che re
- O posto d'Annarè
- Chiove
- Rosa e lacrime
- Anna se sposa
- Na canzone nova
- Di notte
- Quando la mia vita cambierà
- Senza tuccà
- Episodio d'amore
- Annarè
- Sei importante
- Portami con te
- Insieme a te
- Non riattaccare
- Cient'anne
- L'ultimo gettone
- Si tenisse 18 anne
- Sposa ragazzina
- Amico cameriere
- E guaglione e Napule
- Stelletè
- Un mese di ritardo
- Una magica storia d'amore
- Miele
- Como suena le corazon
- Mon amour
- Fotomodelle un po' povere
- Sotto le lenzuola
- Guagliuncè
- Buongiorno
- Napule
Il concerto si chiude, come da tradizione, proprio con Napule, in un momento di forte emozione condivisa con il pubblico dello stadio.
Ospiti e duetti: un palco ricco di stelle
Lo show vede anche la partecipazione di numerosi artisti e ospiti speciali che condividono il palco con Gigi D'Alessio in duetti esclusivi. Tra i protagonisti della serata:
- Elodie
- Geolier
- Alessandra Amoroso
- Clementino
- LDA
- il maestro Adriano Pennino
- Elena D'Amario
Dove vedere Gigi D'Alessio - Una notte a Napoli in TV e streaming
Lo show va in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 22:00 circa, subito dopo la programmazione dell'access time. È possibile seguire la puntata anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, che permette di rivedere l'intero evento in qualsiasi momento.