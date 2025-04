Mare Fuori 5, stasera su Rai 2 il settimo e ottavo episodio: ecco le anticipazioni

Nuovo appuntamento in prima serata per la serie di Mare Fuori 5. All'IPM è tempo della resa dei conti per Rosa Ricci che affronta i suoi drammi familiari, in parallelo si alza il velo sul passato di altri ragazzi dell'Istituto.

Mare Fuori 5 torna stasera su Rai 2, in prima serata, dopo l'arrivo del cofanetto completo su RaiPlay. Negli episodi 7 e 8, con tanti colpi di scena, la storia si focalizza su Rosa Ricci e i suoi drammi familiari, mentre cerca di tenere a freno la sete di potere di Carmela. Ecco tutte le anticipazioni.

Mare Fuori 5: faccia a faccia tra Rosa e sua madre, Cucciolo diviso tra cuore e famiglia

Con gli episodi dal titolo "Ad ogni costo" e "Le seconde occasioni", la serie di Rai 2 aggiunge altri tasselli al puzzle degli eventi. Il primo è piuttosto riflessivo rispetto al precedente, anche per cercare di riassestare un po' gli eventi. Il secondo, invece, apre nuove prospettive su tutti i personaggi della serie.

In "Ad ogni costo", Rosa Ricci cerca di razionalizzare e capire il motivo per il quale sua madre si è finta morta e perché suo padre avrebbe deciso una cosa del genere. All'IPM, però, l'atmosfera è elettrica. La figlia della direttrice si avvicina pericolosamente a uno dei due milanesi e qui c'è un flashback sul suo passato e si rivela qualcosa in più sul rapporto tra le due.

Al di fuori dell'Istituto, Agelo vive un momento di serenità con sua sorella ma scopre che è ancora schiava della droga. E durante una delle lezioni ricreative, Rosa cerca di avvicinarsi a Tommaso. Tra due c'è della tensione e la giovane boss, che sta avendo diversi problemi a causa di Carmela, strappa una promessa al nuovo inquilino dell'IPM: indagherà sulla morte del fratello.

In "Le seconde occasioni", invece, la situazione su fa più interessante. Se da una parte e con una serie di flashback conosciamo qualcosa sul passato di Sonia (la pugile) e il motivo per il quale è arrivata all'IPM, altri avvenimenti sconvolgono l'Istituto. Dobermann ha una crisi di astinenza e Pino scopre qualcosa di losco nel canile in cui lavora. Rosa, poi, fa un regalo a Cucciolo.

Il ragazzo, però, che ancora non riesce a dimenticare l'amore che prova per Milos, non sa se accettare o meno il dono. Con il fratello e la madre, però, una volta che ha visto la casa che Rosa Ricci ha messo a sua disposizione, comincia a pensare che potrebbe esserci una vita fuori dall'IPM. Si scioglie anche il nodo di Carmela e Teresa. Le due amanti di Edoardo arrivano a un confronto che sconvolge Carmela, e la donna forse comincia a capire che per lei non c'è possibilità di redenzione.