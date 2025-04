Mare Fuori 5, stasera su Rai 2 il quinto e sesto episodio: ecco le anticipazioni

In prima serata ci sono altri due episodi di Mare Fuori 5. All'IPM c'è tensione dato che tutti scoprono il destino di Edoardo e per Rosa Ricci ci sono nuove sfide da affrontare: ecco le anticipazioni.

Mare Fuori 5 arriva al suo giro di boa. Gli episodi che sono in onda stasera su Rai 2 con il titolo di "Strade perdute" e "Il labirinto della verità" raccolgono i frutti che sono stati seminati fino a questo momento. Con un provvidenziale colpo di scena finale, c'è un altro rovescio della medaglia e ora non resta che capire come si evolverà la situazione.

Qui le anticipazioni.

L'attentato a Carmela e la verità su Edoardo: cosa succede in Mare Fuori mercoledì 9 aprile

Mare Fuori 5

Nel primo episodio l'attenzione è focalizzata su Angelo, uno dei nuovi personaggi. Su di lui si apre, finalmente, una parentesi e si scopre il motivo per il quale è stato arrestato e rinchiuso nell'IPM. Silvia, nello stesso istante, affronta il giovane e ha una discussione che non porta a nulla di buono.

Rosa Ricci, intanto, continua ad affidarsi a Carmela per lo spaccio di droga nelle piazze di Napoli. L'ex moglie di Edoardo, ora riconosciuta come una vera boss, confessa alla suocera la verità sul figlio, una volta che è stata messa alle strette. Donna Wanda, però, non si vuole piegare e cerca di uccidere Carmela mentre è sulla tomba di Edoardo. Nel conflitto a fuoco è Teresa a finire nel fuoco incrociato.

Nel secondo episodio si conosce lo stato di salute di Teresa e del bambino (che è figlio di Edoardo) dopo la sparatoria al cimitero. Quello che è avvenuto costringe gli inquirenti a capire cosa sta succedendo tra i Ricci e Di Salvo. Tutti scoprono la verità su Edoardo e sono costretti a fare la conta dei danni. Micciarella ha uno scontro con il fratello per il pericolo che incombe su di loro e per il fatto di voler pensare ad altro per la sua vita. E Cucciolo non è della stessa idea.

Rosa affronta così i fantasmi del suo passato ma è il Comandante che fa una scoperta senza precedenti. Una volta riaperta la tomba della madre di Rosa, che trova vuota, arriva alla consapevolezza che fino a quel momento ha tessuto un rapporto confidenziale non con la tata dei Ricci ma proprio con la madre di Rosa e Ciro.