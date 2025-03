Mare Fuori 5, Maria Esposito e quel rimpianto per Rosa Ricci: "Per lei e Carmine speravo in un finale diverso"

Tutto pronto per il grande ritorno di Mare Fuori 5. In attesa del lancio su Raiplay e Rai 2, Maria Esposito racconta del suo personaggio dopo il finale della stagione 4.

C'è grande attesa per Mare Fuori 5. La fiction di Rai 2, che è diventata un vero fenomeno della rete, sta per tornare con i nuovi episodi, i primi sei dal 12 marzo si RaiPlay, poi dal 26 in prima serata su Rai 2. Fioccano news e anticipazioni su quello che potrebbe accadere nella serie tv. Maria Esposito, che in Mare Fuori interpreta Rosa Ricci, ha per esempio annunciato che ci sono nuove sfide all'orizzonte per il suo personaggio, soprattutto dopo il finale della stagione 4.

Mare Fuori: Maria Esposito parla del rapporto tra Rosa e Carmine

Mare Fuori 4: una scena

Sono due tra i personaggi più amati dello show e, nel corso della stagione 4, sia Rosa che Carmine hanno intrapreso strade diverse. Maria Esposito è confermata nel cast ma, da come si intuisce, Massimiliano Caiazzo non sarà presente. La "regina" del clan dei Ricci, ora deve fare i conti con le sue azioni e deve trovare il modo di bilanciare il ruolo che ha nel clan.

Durante l'attività stampa e di presentazione della serie, e riprendendo alcune dichiarazioni a Superguidatv, l'attrice è stata interrogata sul destino del suo personaggio e se troverà l'amore nei nuovi episodi. "Credo che se Rosa si innamorasse in questa stagione non sarebbe coerente" esordisce. "Tra Rosa e Carmine speravo in un finale diverso", afferma.

Quindi, nei nuovi episodi il pubblico conoscerà una nuova Rosa Ricci. Come l'attrice ha rivelato, il suo personaggio sarà diverso: più determinato e più sicuro di se. "Sono stata io a proporre un cambio di look", aggiunge. "Quando sono arrivata sul set con la stesura della sceneggiatura ho detto al regista che secondo me Rosa avrebbe dovuto tagliare i capelli", racconta. Ma non è tutto: "Non ho paura di restare ingabbiata nel mio personaggio. Oltre Mare Fuori ho altri progetti", conclude.

Per il momento, Maria Esposito tornerà a essere Rosa Ricci anche nel film prequel della serie, che uscirà nelle sale entro la fine dell'anno, che racconterà la "genesi" di Rosa nel clan e prima di entrare nell'IPM.