Mare fuori 5, come finisce? Stasera su Rai 2 l'ultima puntata

Ultimo appuntamento per questa stagione con il fenomeno di Mare Fuori 5. La serie di Rai 2 si conclude in punta di piedi con due episodi che si aprono a nuove prospettive. Ecco le anticipazioni

I colpi di scena non sono finiti. La stagione 5 di Mare Fuori - già disponibile nella sua interezza su RaiPlay - si accomiata dal pubblico fedele di Rai 2, in questo mercoledì 7 maggio, con gli ultimi due episodi, rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo.

Al centro degli ultimi sviluppi c'è un duro confronto tra Rosa e Carmela, la disfatta di Donna Wanda, mentre una verità da tempo cercata sconvolge (ancora di più) la vita di Tommaso. Ecco cosa accadrà nel season finale.

La rabbia di Cucciolo, la presa di coscienza di Rosa e un colpo di pistola: le anticipazioni di Mare Fuori 5

Con i titoli "La verità" e "Innocente", la serie di Rai 2 scrive il suo finale per questa stagione numero 5. Nel primo episodio ci sono tanti colpi di scena. Cucciolo deve fare i conti con la sua coscienza dopo la morte di Milos e, convinto che sia stata Rosa Ricci la mandate del suo omicidio, si scontra duramente con la figlia di Don Salvatore e promette vendetta. Spazio anche per Silvia che, nonostante le attenzioni da parte di Lino, comincia a capire di provare dei sentimenti per Angelo.

Mare Fuori 5

L'episodio presenta anche un flashback e mostra come Sonia e Marta sono entrate nell'IPM. Ma non è tutto perché, dopo il litigio avuto con Cucciolo, Rosa si scontra duramente anche con Carmela e lì scopre che è stata lei a uccidere Milos e, per la rabbia, si scaglia contro la sua - oramai - ex partner in affari.

Donna Wanda, poi, esorta Simone a prendere una decisione e da che parte stare. Inoltre, sul finire del primo episodio, Rosa scopre chi ha ucciso il fratello di Tommaso e lo rivela al suo compagno di

carcere e, quest'ultimo, aggredisce la ragazza verbalmente.

In "Innocente", la storia si prende un attimo di respiro, come se volesse a tutti i costi chiudere tutte o quasi le vicende della stagione. Se da una parte c'è Simone che si trova a dover gestire l'impero di Donna Wanda dopo la sua morte - avvenuta con una scena molto evocativa -, dall'altra c'è Rosa che deve affrontare lo spettro di suo fratello Ciro e il fatto di aver ritrovato sua madre. La ragazza, sotto certi punti di vista, vuole fare pace con il suo passato.

Angelo, poi, per impedire a Silvia di restare in prigione, decide di raccontare la verità sulla notte in cui si sono conosciuti e, allo stesso tempo, Micciarella racconta di aver ucciso lui Alfredo (l'avvocato di Silvia e suo ex amante). Questo getta nello sconforto tutti i ragazzi dell'IPM ma i successi ottenuti da CardioTrap (che si esibisce comunque al concorso canoro) infonde una speranza.

L'episodio si conclude con un riavvicinamento da parte di Tommaso verso Rosa, proprio di fronte un memoriale che ricorda Eugenio. Ma all'improvviso, qualcuno cerca di uccidere Rosa e Tommaso si prende il colpo di pistola. Mare Fuori è stato già confermato per una stagione 6.