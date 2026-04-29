Mare Fuori 6 stasera su Rai 2, trama dei primi episodi: Rosa in pericolo

La nuova stagione riparte dall'attentato che ha sconvolto tutti: Tommaso lotta tra vita e morte mentre Simone tenta di prendere il controllo del clan e nuovi equilibri nascono all'IPM.

Dopo il successo della release su RaiPlay, la serie cult prodotta da Picomedia approda finalmente in chiaro stasera 29 aprile su Rai 2 in prima serata alle 21:20. La sesta stagione promette di essere una delle più oscure e tese di sempre, spostando l'asse del conflitto dal piano sentimentale a una vera e propria guerra per l'egemonia criminale dentro e fuori le mura dell'IPM di Napoli.

Dove eravamo rimasti: I cliffhanger della quinta stagione

Il finale della scorsa stagione ha lasciato ferite aperte e interrogativi inquietanti. Il destino dei protagonisti è appeso a un filo:

L'attentato a Rosa : Il momento più drammatico ha visto Rosa Ricci, ormai ultima erede dell'impero di Don Salvatore, finire nel mirino di un killer misterioso. Solo l'intervento eroico di Tommaso, che le ha fatto da scudo umano, ha evitato il peggio.

L'ascesa di Simone : Mentre Rosa lotta con i propri fantasmi, Simone sta cercando di consolidare il potere dei Di Salvo, muovendosi con una freddezza che nasconde misteri ancora non svelati.

Trame aperte: Carmela è più che mai decisa a reclamare il trono di "regina" di Napoli; Dobermann è perso nel baratro della tossicodipendenza; il legame tra Cucciolo e Micciarella resta segnato dalla tragedia, mentre il rapporto distruttivo tra Sonia e Marta continua a logorare gli animi.

Manuele Velo interpreta Tommaso

Cosa vedremo stasera: trama delle puntate di Mare Fuori del 29 aprile

La serie riparte da un punto cruciale: le conseguenze dell'attentato a Rosa Ricci e gli equilibri sempre più instabili tra i giovani protagonisti. Tra alleanze fragili, nuove entrate e vecchie rivalità pronte a riaccendersi, la storia si rimette in moto con un ritmo serrato e carico di suspense, lasciando intravedere fin da subito che nulla sarà più come prima.

Episodio 1: La legge del più forte

La tensione è alle stelle sin dai primi minuti. Simone e Carmela si ritrovano in ospedale, uniti solo dall'attesa di notizie sulle condizioni di Rosa e Tommaso. All'interno dell'IPM, il clima è elettrico: tutti si interrogano sull'identità del mandante dell'attentato alla Ricci. Nonostante Simone abbia preso le redini del clan Di Salvo, emergono i primi dissensi interni che minano la sua leadership. Parallelamente, Sofia vive ore di angoscia per la fuga della figlia con i due milanesi, mentre Dobermann sembra avere un unico obiettivo: riconquistare Sonia.

Episodio 2: Una colpa da espiare

L'equilibrio del carcere minorile viene scosso dall'ingresso di tre sorelle con forti ambizioni criminali, legate a doppio filo a Carmela, che iniziano subito a dettare legge tra le detenute. In ospedale, il confronto tra Tommaso e Rosa si fa serrato: il ragazzo confessa di avere un forte sospetto su chi abbia premuto il grilletto. Nel frattempo, Massimo tenta l'ennesima mediazione disperata per convincere Rosa a scegliere la via del riscatto. Il colpo di scena arriva però in tribunale: durante un'udienza, Simone riesce a incontrare segretamente qualcuno di assolutamente inaspettato.

Cast della sesta stagione di Mare Fuori

Anche in questa nuova stagione di Mare Fuori il cast si arricchisce con nuovi personaggi pronti a entrare nelle dinamiche dell'IPM, affiancandosi ai volti già conosciuti e amati dal pubblico. Figure inedite che porteranno nuovi conflitti, alleanze e storie personali, andando a intrecciarsi con i protagonisti che abbiamo seguito e apprezzato nel corso della quinta stagione.

Nuovi personaggi

Stefano Stazi (interpretato da Romano Reggiani)

Sharon (interpretata da Cartisia Somma)

Marika (interpretata da Carlotta Pinto)

Annarella (interpretata da Greta De Rosa)

Stella (interpretata da Virginia Bocelli)

Personaggi già presenti nelle precedenti stagioni