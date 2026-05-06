Mare Fuori 6 su Rai 2: Rosa e Tommaso al centro degli episodi più tesi di stasera

Stasera 6 maggio su Rai 2 la sesta stagione di Mare Fuori entra nel vivo: Rosa Ricci e Tommaso diventano il fulcro degli episodi 3 e 4, tra segreti, tensioni crescenti e nuove verità che cambiano gli equilibri dell'IPM.

Dopo il grande successo della release su RaiPlay, dove sono già disponibili tutti gli episodi della sesta stagione di Mare Fuori, la serie ambientata nell'immaginario IPM di Napoli torna anche in TV. Questa sera, mercoledì 6 maggio, su Rai 2 in prima serata alle 21:20, andranno in onda il terzo e il quarto episodio della produzione Picomedia.

Dove eravamo rimasti: tensioni e nuovi equilibri all'IPM

La situazione all'interno dell'IPM è sempre più instabile. Simone e Carmela attendono notizie su Rosa e Tommaso, mentre cresce il caos dopo il sospetto attentato ai danni della famiglia Ricci. Simone prova a mantenere il controllo del clan Di Salvo, ma i conflitti interni iniziano a minarne la leadership. Nel frattempo Sofia è devastata dalla fuga della figlia, mentre Dobermann continua a inseguire ossessivamente un possibile riavvicinamento con Sonia.

Nel secondo episodio, l'arrivo di tre sorelle con legami e ambizioni criminali sconvolge gli equilibri dell'IPM. Intanto Tommaso, ricoverato in ospedale, confida a Rosa un sospetto sempre più pesante sull'attentato. Massimo tenta ancora di indirizzare Rosa verso una strada di riscatto, mentre Simone si incontra segretamente con una figura inattesa.

Mare Fuori 6, episodio 3: Il tempo della fiducia

Nel terzo episodio le dinamiche emotive diventano centrali. Dobermann prosegue la sua relazione segreta con Sonia, mentre Pino riceve una notizia inaspettata da Alina, che potrebbe cambiare i suoi equilibri personali.

Attraverso i ricordi di Annarella emergono traumi infantili che spiegano il difficile rapporto con la sorella Sharon, sempre più attratta da Tommaso. Proprio Tommaso si concentra su Rosa, deciso a farle aprire gli occhi sulla sparatoria e sulla verità nascosta dietro l'accaduto.

Mare Fuori 6, episodio 4: Verità nascoste e nuove decisioni

Nel quarto episodio la tensione emotiva cresce ulteriormente. Rosa è sempre più confusa e tormentata dai dubbi, mentre Tommaso si lascia andare a una confessione che potrebbe cambiare tutto.

All'IPM arriva un ospite molto atteso e Marta intravede una possibile occasione per il futuro. Nel frattempo cresce la preoccupazione di Sofia per la latitanza dei milanesi e di Lorenza, mentre Alina si trova davanti a una scelta cruciale, trovando però sostegno in alleati inaspettati.

Il cast della sesta stagione: tra volti nuovi e attesi ritorni

La sesta stagione di Mare Fuori introduce nuovi volti destinati a rivoluzionare gli equilibri dell'IPM, affiancando i protagonisti storici della serie.

I nuovi personaggi della sesta stagione

Tra le new entry troviamo:

Stefano Stazi (Romano Reggiani)

Sharon (Cartisia Somma)

Marika (Carlotta Pinto)

Annarella (Greta De Rosa)

Stella (Virginia Bocelli)

Personaggi destinati a portare nuove alleanze, conflitti e dinamiche imprevedibili.

Il cast storico: chi torna all'IPM

Accanto ai nuovi ingressi ritroviamo i protagonisti più amati dal pubblico:

Massimo (Carmine Recano)

Rosa Ricci (Maria Esposito)

Sofia Durante (Lucrezia Guidone)

Carmela (Giovanna Sannino)

Beppe (Vincenzo Ferrera)

Cucciolo (Francesco Panarella)

Micciarella (Giuseppe Pirozzi)

Pino (Artem)

Alina (Yeva Sai)

Lino (Antonio De Matteo)

Angelo (Luca Varone)

Dobermann (Salahudin Tidjani Imrana)

Maria Ricci (Antonia Truppo)

Simone (Alfonso Capuozzo)

Tommaso (Manuele Velo)

Samuele (Francesco Luciani)

Federico (Francesco Di Tullio)

Marta (Rebecca Mogavero)

Sonia (Elisa Tonelli)

Loredana (Tea Falco)

Mare Fuori 6 continua a sorprendere su Rai 2 e RaiPlay

Con nuovi ingressi, segreti e tensioni sempre più forti, la sesta stagione di Mare Fuori promette ulteriori colpi di scena. Gli episodi 3 e 4 in onda questa sera dalle 21:20 su Rai 2 potrebbero segnare una svolta decisiva nelle storie dei protagonisti dell'IPM.