Mare Fuori 4: Raiz spara ad un rivale nel centro di Napoli (Foto)

Una scena di Mare Fuori è stata girata nel centro di Napoli, Raiz è il protagonista di una sparatoria in piena Via Chiaia

Mare Fuori 4 si sposta in una location esterna, nella centralissima via Chiaia a Napoli. Secondo quanto raccontato sui social da numerosi fan che hanno assistito alle riprese, nell'episodio girato in questi giorni Raiz spara a un suo rivale sui famosi gradoni di una delle strade dello shopping partenopeo. Dalle immagini, si nota che l'uomo colpito non è un volto noto delle prime tre stagioni della serie.

Le riprese di Mare fuori 4, iniziate a maggio, sono ancora in corso. Alcune scene della nuova stagione, prevista per essere trasmessa nei primi mesi del 2024, sono state girate per le strade di Napoli. È comune che i fan presenti sul posto scattino foto o registrino brevi video, che successivamente vengono condivisi su internet.

Palinsesti Rai 2023/2024: da Un professore a Mare fuori 4, date, trame e foto delle fiction

Nelle ultime ore, una foto è diventata virale sui social media, ritraente l'ex frontman degli Almamegretta coinvolto in una sparatoria, mentre il suo rivale giace a terra colpito, potenzialmente in pericolo di vita. I fan hanno provato un senso di sollievo quando hanno capito che l'attore colpito non è un volto familiare agli appassionati della serie cult di Rai 2.

Nella terza stagione, avevamo lasciato Raiz insieme a sua figlia, Rosa Ricci, e a Carmine di Salvo, interpretato da Massimiliano Caiazzo. Nell'ultima scena, Maria Esposito premeva il grilletto della sua pistola, creando un cliffhanger intrigante e dando il via a numerose speculazioni.

Non è stato rivelato cosa accadesse dopo, ma molti hanno speculato che la ragazza avesse sparato proprio a suo padre. Tuttavia, la presenza di Raiz sul set smentisce questa ipotesi, anche se potrebbe essere un flashback. Il regista Ivan Silvestrini aveva anticipato che avrebbe mescolato le carte per evitare spoiler e mantenere la suspense.