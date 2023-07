Palinsesti Rai 2023/2024: da Un professore a Mare fuori 4, date, trame e foto delle fiction

Anche la Rai ha presentato i suoi palinsesti per la stagione 2023/24. Occhio particolare alle fiction, con il ritorno di titoli amatissimi dal pubblico, dalla serie Un Professore con Alessandro Gassmann, a Mare Fuori 4 a Blanca, interpretata da Maria Chiara Giannetta. Ecco le date di messa in onda e le trame

Rai1

Settembre

17 settembre - La stoccata vincente - film per la tv

24 settembre - Cuori 2 - medical drama in sei puntatate

25 settembre - Imma Tataranni - Sostituto procuratore 3 - 4 puntate

Ottobre

5 ottobre - Blanca 2 - 6 puntate -

23 ottobre - I bastardi di Pizzofalcone 4 - 4 puntate

24 ottobre - Per Elisa - Il caso Claps - true crime - 3 puntate

Novembre

16 novembre - Un professore 2 - 6 puntate

27 novembre - Il metodo Fenoglio - 4 puntate - crime

novembre - Lea - I nostri figli -4 puntate - medical drama

novembre - Circeo (3 puntate) - true crime

Dicembre

dicembre - Margherita delle stelle - film per la tv

dicembre - Non ti pago - film per la tv -

dicembre - Napoli milionaria - film per la tv -

2024

gennaio - Doc. Nelle tue mani 3 -8 puntate

gennaio - La luce nella masseria - film per la tv

24 marzo - Don Matteo 14 -10 puntate -

Brennero - 4 puntate

Gerri - 4 puntate

Gloria 3 - puntate

Il clandestino 6 puntate

La rosa d'Istria - film per la tv -

La lunga notte - La caduta del duce - 3 puntate

La storia - 4 puntate

Studio Battaglia 2 - 3 puntate

Màkari 3 - 4 puntate

Mameli - 4 puntate - drama

Rai2

2023

13 settembre - The reunion - 3 puntate

4 ottobre - Noi siamo leggenda - 6 puntate

novembre - Corpo libero - 3 puntate

dicembre - Il giro del mondo in 80 giorni - 4 puntate

2024

Mare fuori 4 - 6 puntate

Il quinto giorno - 4 puntate

Kostas - 4 puntate

Rai3

25 settembre - Dottori in corsia 2023 - 9 puntate - docuserie

Trame e Cast

RAI 1

BLANCA 2

Scritto da Francesco Arlanch, Mario Ruggeri

Con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon, Enzo Paci, Michela Cescon Regia di Jan Maria Michelini, Michele Soavi Prodotto da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction Serie in 6 serate - Crime

Se Blanca e la sua fame di vita ci hanno conquistato nella prima stagione, nelle nuove puntate ci addentreremo ancora di più nel suo mondo. Al commissariato San Teodoro di Genova Blanca non è più stagista, ma una consulente ufficiale della Polizia: il lavoro la impegna molto e dovrà trovare nuovi stratagemmi per cavarsela e continuare la sua "lotta" per dimostrare di poter vivere una vita normale. Accanto a lei ritroveremo il fido cane Linneo, il padre Leone, l'amica Stella e Lucia, la ragazzina per cui Blanca diventerà un punto di riferimento. Scopriremo quale sarà il destino di Sebastiano, in carcere dopo aver perseguitato Blanca, e come proseguirà il suo lavoro con i colleghi del commissariato, Bacigalupo e soprattutto Liguori, con cui continua la forte tensione sentimentale. Oltre che sui casi d'indagine, i nostri saranno impegnati su un altro fronte: la Polizia di Genova è colpita da una serie di esplosioni in diversi punti della città. L'attentatore che si cela dietro questi attacchi si dimostra interessato a Blanca, tanto da voler comunicare esclusivamente con lei. Scopriremo segreti inaspettati della sua famiglia, forse ancora più sconvolgenti di quelli legati alla morte della sorella. Blanca imparerà che le persone vicine a volte si prendono pezzi di cuore e se li portano via, lontano, senza darci la possibilità di proteggerci. Ma comprenderà che solo accettando questo rischio potrà godere appieno della bellezza di ballare sotto la pioggia.

CIRCEO

Da un'idea di Flaminia Gressi Scritto da Flaminia Gressi, Viola Rispoli (head writer), Lisa Nur Sultan Con Greta Scarano, Ambrosia Caldarelli, Angelo Spagnoletti, Francesca Antonelli, Benedetta Cimatti, Guglielmo Poggi, e con Pia Lanciotti, con la partecipazione di Enrico Ianniello Regia di Andrea Molaioli Prodotto da Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz, Francesca Longardi per Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e Paramount Television International Studio (ex VIS) e Paramount+ Serie in 3 serate - True crime

1975, quartiere popolare della Montagnola: Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, due adolescenti piene di vita e di sogni, si preparano per uscire con dei ragazzi della Roma bene, da poco conosciuti. Quando accettano di accompagnarli a una festa al mare, non si immaginano certo che quella gita presto diventerà un incubo: sequestrate, picchiate e violentate per ore in una villa al Circeo, verranno infine rinchiuse nel bagagliaio di una macchina perché credute morte. La mattina del 1° ottobre, i giornali, le televisioni, le radio aprono tutti con la stessa notizia: in un'auto a viale Pola sono state trovate due ragazze: nude, avvolte nelle coperte. Una è morta, l'altra è viva: Donatella. Il delitto del Circeo scuote l'Italia. Il processo che ne segue viene raccontato quotidianamente da tutti i giornali nazionali. Donne da ogni angolo del Paese si presentano al tribunale di Latina per sostenere Donatella e assicurarsi che gli assassini siano condannati all'ergastolo. Quello che però la ragazza ancora non sa è che d'ora in poi non potrà mai più essere semplicemente "Donatella", ma sempre e solo "la sopravvissuta del Circeo". Da quel momento, Donatella diventerà un simbolo del movimento femminista. Perché in gioco non c'è solo il suo desiderio di farla pagare ai suoi aguzzini e agli assassini di Rosaria, ma ci sono anche i diritti di tutte le donne. La posta in gioco è alta: cambiare la legge e la mentalità di un Paese in cui lo stupro non è considerato un crimine contro la persona, ma un'offesa alla pubblica morale. A difendere Donatella c'è Teresa Capogrossi (personaggio di fantasia interpretato da Greta Scarano), la giovane e ambiziosa avvocata che lavora prima per il noto penalista Fausto Tarsitano e poi per Tina Lagostena Bassi, l'"avvocato delle donne", impegnata in prima linea per la riforma della legge sulla violenza sessuale. Teresa è una donna idealista e appassionata, mossa da una forte sete di giustizia che, come una sorella maggiore, imparerà a prendersi cura di Donatella dimostrando che si può vincere il processo e cambiare la legge. Ad ogni costo. In questo lungo viaggio verso la giustizia, le due donne apprenderanno molto l'una dall'altra, in una ricerca costante della propria identità e del proprio ruolo nel mondo.

CUORI 2

Scritto da Simona Coppini, Fabrizia Midulla, Leonardo Valenti Con Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati Regia di Riccardo Donna Una coproduzione Rai Fiction - Aurora Tv Banijay - Rai Com, prodotto da Giannandrea Pecorelli, realizzata in collaborazione con il Centro di Produzione TV Rai di Torino Serie in 6 serate - Medical, melò

Ottobre 1968. Il sogno d'amore di Delia e Alberto non si è compiuto. La notizia della gravidanza di Karen ha separato una volta ancora i due innamorati che vivono cercando di mantenere le distanze. Luisa è alle prese con le conseguenze fisiche degli elettroshock subiti e Alberto inizia una corsa contro il tempo per riparare il suo cuore malato tentando un'altra clamorosa impresa. Cesare intanto torna deciso a riprendersi "Le Molinette" e tutte le rivincite che ritiene di meritare; ha uno strumento diagnostico formidabile che userà come cavallo di Troia e ha messo nel mirino il nuovo primario, Enrico Mosca. Ma il destino che sembra fare di tutto per tenere separati Delia e Alberto sembra allo stesso tempo creare occasioni per farli riavvicinare. Se Alberto si innamora del piccolo Carlo sin dalla prima volta in cui lo tiene in braccio e deve scoprire cosa significhi essere padre, anche Delia si trova alle prese con Anna, una paffuta neonata che riesce a salvare durante l'intervento in cui la madre morendo le dà la vita. Ne nasce così un percorso parallelo, fatto di presenze discrete e vicinanze silenziose. Un percorso che li riconduce alla grande domanda: rimanere fedeli al loro amore o guardare avanti? Anche perché Delia riceve le attenzioni galanti di un fascinoso ispettore di polizia, Marcello Giraudo, che si trova a frequentare l'ospedale per un'indagine. A sconvolgere "Le Molinette" arriva, infatti, una misteriosa morte: incidente o omicidio?

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 4

Scritto da Salvatore Basile, Angelo Petrella, Paolo Terracciano, Massimiliano Governi

Dai romanzi della serie I Bastardi di Pizzofalcone di Maurizio de Giovanni, editi da Einaudi Con Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca d'Aquino, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro. Regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca Una coproduzione Rai Fiction - Clemart, prodotto da Gabriella Buontempo e Massimo Martino Serie in 4 serate - Poliziesco

Alla fine della terza stagione avevamo lasciato Lojacono legato e insanguinato. Ed è così che lo ritroviamo, mentre viene sottoposto alle torture più efferate. Che cosa è successo? Chi lo ha rapito e perché? Un misterioso nemico proveniente dal suo passato ha deciso di vendicarsi di lui. E la sua vendetta è più crudele della morte, perché lo condanna alla solitudine, senza la possibilità di contattare le persone più care. Imbottito di stupefacenti e abbandonato al suo destino, sarà costretto a una vita ai margini mentre tutti sono convinti della sua morte. In preda al delirio e al dolore, Lojacono farà di tutto per rimettersi in piedi in un viaggio ai confini della legge. Gli unici che gli potranno dare una mano sono i suoi fidati amici: i colleghi di Pizzofalcone. Dal commissariato, i Bastardi condurranno un'indagine segreta per scoprire le prossime mosse del nemico di Lojacono, attenti a non fare passi falsi, perché ogni errore potrebbe essere fatale.

IL METODO FENOGLIO

Scritto da Gianrico Carofiglio, Doriana Leondeff, Antonio Leotti, Oliviero Del Papa Tratto dai romanzi della serie de Il maresciallo Fenoglio di Gianrico Carofiglio, editi da Einaudi Con Alessio Boni, Paolo Sassanelli, Giulia Bevilacqua, Michele Venitucci, Giulia Vecchio, Francesco Foti, Alice Azzariti Regia di Alessandro Casale Una coproduzione Rai Fiction - Clemart, prodotto da Gabriella Buontempo e Massimo Martino Serie in 4 serate - Crime

Bari, 1992. Nella città sono giorni di fuoco. Agguati, uccisioni, casi di lupara bianca stanno creando un clima di terrore che culmina con l'incendio doloso del Teatro Petruzzelli, cuore vitale e pulsante della società civile. Il maresciallo Pietro Fenoglio, un piemontese che presta servizio da dieci anni a Bari, non riesce a decifrare le ragioni dell'esplosione di violenza senza precedenti che sta insanguinando la città. Fino a quando non emerge un fatto inatteso: il figlio di Nicola Grimaldi, potente e spietato boss al vertice dell'associazione mafiosa denominata Società Nostra, non viene sequestrato. Fenoglio e l'appuntato Pellecchia, uno sbirro vecchia maniera i cui modi spicci si scontrano con il senso delle regole del suo superiore, scoprono che è stato pagato un riscatto ma che il bambino non è mai tornato a casa. I sospetti si concentrano su Vito Lopez, ex braccio destro di Grimaldi: la fortissima amicizia che li ha legati per anni è infatti entrata in crisi ed è sfociata in una lotta fratricida e mortale. Tutti, forze dell'ordine e criminalità organizzata, per diversi motivi gli danno la caccia finché, del tutto inaspettatamente, Lopez si presenta al Comando dei Carabinieri annunciando di voler collaborare con la giustizia. Attraverso la sua deposizione emerge la storia dell'amicizia criminale tra lui e Grimaldi sullo sfondo della nascita delle mafie pugliesi, avvenuta all'interno delle carceri nei primi anni Ottanta. A Bari Fenoglio ha conosciuto Serena, la sua compagna, giovane insegnante di Lettere dal temperamento passionale e ribelle. Il loro rapporto attraverserà fasi alterne, crisi e tentativi di riavvicinamento, senza che il profondo sentimento che li unisce si incrini. Con la collaborazione della giovane ed energica PM Gemma D'Angelo, Fenoglio e Pellecchia riusciranno ad assestare un colpo micidiale al potere criminale di Grimaldi. Il sequestro del bambino rimarrà però un mistero: se non è stato Lopez, chi ha avuto la temerarietà di rapire il figlio di un temutissimo capo mafia? La domanda ossessiona Pietro Fenoglio, mentre a distanza di pochi mesi, sul livido orizzonte delle vicende nazionali, si consuma l'attacco di Cosa Nostra al cuore dello Stato, con i massacri mafiosi di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e delle rispettive scorte.

IMMA TATARANNI - SOSTITUTO PROCURATORE 3

Scritta da Mariolina Venezia, Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini, Pierpaolo Pirone Con la collaborazione di Mariolina Venezia e Francesco Amato Liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia Con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi e con la partecipazione di Carlo Buccirosso Regia di Francesco Amato e Kiko Rosati Una coproduzione Rai Fiction - IBC Movie, prodotto da Giuseppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli

Serie in 4 serate - Giallo

Sono passati diversi mesi da quando Saverio Romaniello è stato vittima di un attentato e Calogiuri è stato ferito da una pallottola vagante che lo ha lasciato privo di conoscenza. Imma sembra impegnata nella solita routine, tra famiglia e indagini, anche se molte novità sono all'orizzonte, in entrambi i campi. Valentina si è diplomata e sta per partire per Napoli dove studierà letteratura orientale. Pietro, che sembra ormai aver recuperato un ottimo rapporto con la moglie, decide di iscriversi in palestra per sentirsi in armonia col suo corpo e per colmare il vuoto creato dall'l'assenza di Valentina. Sul versante professionale invece Imma si ritrova a indagare su un caso in cui compare perfino il noto cantante Gianni Morandi e ad apprezzare l'impegno di Diana che sembra essere diventata il suo braccio destro sostituendo Calogiuri. E Calogiuri? È in coma e sembra non volersi risvegliare, tanto che si sta pensando di trasferirlo a Venezia in un centro specializzato. Ma proprio il giorno prima di essere trasferito il maresciallo si sveglia. E pare aver perso la memoria. Poi, pian piano, recupera tutto, tranne la consapevolezza di essere innamorato di Imma. Questa stagione racconterà quindi il progressivo rinnamoramento di Calogiuri per Imma, ma anche la sua trasformazione in un uomo diverso, più irruento e meno ingenuo. Un uomo, non più un ragazzo, deciso a scoprire la verità su quello che è successo. Un uomo diverso che potrebbe non piacere più a Imma, impegnata d'altra parte a fronteggiare un marito che, minacciato di nuovo dalla presenza del rivale, pensa bene di trovare altrove quelle attenzioni che Imma ha ripreso a negargli. Tutto precipiterà nel finale, in cui Imma si troverà a chiedere l'aiuto di una persona inaspettata ma che è sempre stata lì, accanto a lei.

LA STOCCATA VINCENTE

Scritto da Marco Videtta con la collaborazione di Alessandro Tonda e Nicola Campiotti Con Alessio Vassallo, Flavio Insinna, Elena Funari Regia di Nicola Campiotti Prodotto da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai Fiction Tv movie - Biografico

Per la prima volta sullo schermo la storia dello schermidore Paolo Pizzo, due volte campione del mondo nella specialità della spada (nel 2011 e nel 2017). Un percorso fatto di gloria e di successi, ma anche di fatica e dolore, perché Paolo da piccolo ha dovuto affrontare la sfida più importante della sua vita: combattere contro un tumore al cervello. Una battaglia vinta grazie anche all'appoggio e all'amore incondizionato del padre Piero, vero coach di vita oltre che suo primo insegnante di scherma. L'infanzia apparentemente serena e normale, l'operazione e le cure, l'inizio della sua carriera agonistica, l'incontro col grande maestro di scherma Oleg Pouzanov, l'ingresso nella Nazionale di scherma, la rivalità con Guglielmo Visentin, l'amore per la pentatleta Lavinia Bonessio: anche attraverso l'uso dei flashback viene ripercorsa la vicenda sportiva e umana di un campione impetuoso, esuberante e cocciuto, nelle sue fragilità, cadute e rinascite fino alla consacrazione come campione del Mondo, il 12 ottobre 2011, proprio nella sua Catania.

LEA - I NOSTRI FIGLI

Scritto da Anna Mittone, Mauro Casiraghi Con Anna Valle, Giorgio Pasotti, Mehmet Günsür Regia di Fabrizio Costa Una coproduzione Rai Fiction-Banijay Studios Italy, prodotto da Massimo Del Frate Serie in 4 serate - Hospital, melò

Grazie al lavoro come infermiera pediatrica all'ospedale di Ferrara, all'amore con Arturo e all'affetto delle colleghe, Lea è riuscita a fare pace con l'enorme dolore che ha segnato la sua vita: la perdita, poco prima della nascita, del figlio che aspettava. Oggi Lea ha una relazione con l'affascinante musicista conosciuto nel corso della prima stagione e fa da madre a Martina, la figlia di lui, ora in piena fase di ribellione preadolescenziale. A partire da quello che sembra un banale incidente d'auto, Lea scopre che Martina è stata contattata da una donna che dice di essere la madre biologica. In ospedale Lea lavora ancora fianco a fianco con Marco, primario del reparto di pediatria e suo ex marito, oggi padre separato di Gioia, che ha avuto dalla collega Anna. Tra Marco e Lea il fuoco cova ancora sotto la cenere e, complici l'allontanamento da Anna e la distanza di Arturo, impegnato all'estero nella registrazione di un disco e distratto da un'affascinante produttrice musicale, l'incendio potrebbe deflagrare ancora. Lea si troverà di fronte a un dilemma: dare un'altra possibilità ad Arturo o ascoltare i mai sopiti sentimenti per Marco? E sarà in grado di fare una scelta che non rompa il suo profondo legame con Martina? In reparto, al gruppo storico delle colleghe infermiere di Lea, Rosa, Favilla, Olga e Michela (che sta per sposarsi col pediatra Pietro) si aggiunge Bruno, che nasconde un segreto. Alle loro vite si intrecceranno le tante storie dei piccoli pazienti e delle rispettive famiglie in un'alternanza di momenti drammatici e spensierati: proprio come la vita, un'altalena di paura, speranza, coraggio e determinazione.

MARGHERITA DELLE STELLE

Scritto da Monica Zapelli con Federico Taddia Con Cristiana Capotondi, Cesare Bocci, Sandra Ceccarelli, Flavio Parenti Regia di Giulio Base Una coproduzione Rai Fiction-Minerva Pictures, prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti Tv movie - Biografico

Un film che racconta la storia di una bambina come tante altre, che però ha avuto la fortuna di avere due genitori, Roberto e Maria Luisa Hack, che molto in anticipo sui tempi, le hanno insegnato i valori della libertà, della parità, del rispetto della natura e della curiosità. Margherita gira per le campagne fiorentine in bicicletta, coi capelli sciolti, i vestiti comodi e una naturale predisposizione all'autonomia. Quella bambina si trasforma poi in una liceale che, durante il ventennio fascista, decide di seguire l'istinto, rischiando di farsi espellere dai licei italiani perché non crede sia giusto che la sua insegnante ebrea venga cacciata a causa delle sue origini. È anche la ragazza che se ne frega delle mode e di quello che pensano gli altri. Con Aldo, prima amico d'infanzia e poi compagno di tutta una vita, costruisce un matrimonio su misura, al di là di ogni usanza e tradizione, tra lunghe chiacchierate sotto le stelle e la scelta condivisa di prediligere la libertà alla famiglia. Innamorata delle stelle e a dispetto di tutte le convenzioni e del ruolo della donna in uso all'epoca riesce a emergere in un mondo fatto e governato da soli uomini. Una carriera luminosa che la porta a diventare la prima direttrice dell'Osservatorio Astronomico di Trieste. E da lì Margherita Hack proseguirà il suo viaggio pluridecennale tra i meandri del cosmo, con gli occhi sempre puntati verso il cielo.

NAPOLI MILIONARIA

Scritto da Massimo Gaudioso, Filippo Gili Tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo Con Massimiliano Gallo, Vanessa Scalera Regia di Luca Miniero Prodotto da Roberto Sessa per Picomedia in collaborazione con Rai Fiction Tv movie - Dramedy

Napoli, 1942. Donna Amalia e suo marito Gennaro Jovine vivono in un modesto basso con i loro tre figli, Amedeo, Maria Rosaria e la piccola Rituccia. Per risolvere la precarietà quotidiana Amalia decide di entrare in affari con Enrico Settebellizze, giovane senza scrupoli, divenuto una pedina della borsa nera. Nel corso degli anni di matrimonio Amalia ha preso a disistimare Gennaro, lo giudica un buono a niente nulla che filosofeggia invece di portare a casa denaro per sfamare la famiglia. Amalia convince anche i figli più grandi ad altri tipi di commerci, ma quando il brigadiere di Polizia Ciappa effettua un controllo in casa, Gennaro è costretto a fingersi morto per salvare la moglie dalla galera. Viene poi catturato durante i rastrellamenti dei soldati tedeschi e se ne perdono le tracce. Al ritorno, diversi mesi più tardi, troverà una famiglia cambiata: Amalia ha trasformato il basso in una lussuosa dimora e sta per cedere alla corte di Settebellizze; la figlia Maria Rosaria è incinta di un soldato americano che l'ha abbandonata; il figlio Amedeo organizza furti d'auto. La malattia che colpirà Rituccia sarà l'occasione per tentare di colmare la distanza che si è scavata tra loro, sperando che "ha da' passa' 'a nuttata", per loro e per tutta l'Italia ormai giunta alla fine del conflitto mondiale.

NON TI PAGO

Scritto da Massimo Gaudioso, Edoardo De Angelis Tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo Con Sergio Castellitto, Maria Pia Calzone, Pina Turco, Giovanni Ludeno, Gianluca Di Gennaro, Angela Fontana, Maurizio Casagrande Regia di Edoardo De Angelis Prodotto da Roberto Sessa per Picomedia in collaborazione con Rai Fiction Tv movie - Commedia

Ferdinando Quagliolo, gestore di un Banco Lotto, appassionato del gioco, ma eterno perdente, caccia di casa in malo modo Mario Bertolini, suo impiegato venuto in visita amorosa alla figlia Stella e che, al contrario di Ferdinando, non fa che vincere. L'ultima vincita è addirittura una quaterna, combinazione fortunata ricevuta in sogno dal defunto padre di Ferdinando. Dopo disquisizioni con il parroco, Don Raffaele Console, e liti furiose con la famiglia, segnate perfino da un colpo di pistola, Quagliolo cede il biglietto, ma nel farlo si reca davanti al ritratto del defunto padre e lancia un anatema: "Ogni volta che Bertolini tenterà di incassare la vincita, gli capiterà una disgrazia". Dopo una serie di incidenti, Bertolini decide di rinunciare al biglietto. Soddisfatto, Ferdinando "ritira" la maledizione e lascia che il suo sottoposto sposi Stella. La vincita così rimane in famiglia.

PER ELISA - IL CASO CLAPS

Scritto da Terry Cafolla, Valerio D'Annunzio, Andrea Valagussa Con Gianmarco Saurino, Anna Ferruzzo, Vincent Riotta, Giacomo Giorgio, Bianca Nappi, Giulio Della Monica, Vincenzo Ferrera, Antonio Petrocelli, Carlo De Ruggieri, Ludovica Ciaschetti e con la partecipazione di Rosa Diletta Rossi e Francesco Acquaroli Regia di Marco Pontecorvo Una coproduzione FastFilm e Cosmopolitan Pictures, prodotto da Maurizio Tini e Ben Donald, in collaborazione con Rai Fiction Una distribuzione internazionale ITV Studios Global Distribution Serie in 3 serate - True crime

Per Elisa - Il caso Claps ricostruisce uno dei più sconvolgenti fatti di cronaca nera degli ultimi decenni: gli omicidi di Elisa Claps ed Heather Barnett a opera di Danilo Restivo. La vicenda ha inizio il 12 settembre 1993 e si svolge nell'arco di circa vent'anni tra Potenza e la costa inglese di Bournemouth. È una domenica mattina quando Elisa Claps saluta il fratello Gildo. Ha 16 anni ed esce di casa per andare a messa. Assicura al fratello che sarà di ritorno per mezzogiorno. Dopo aver incontrato Danilo Restivo nella chiesa della Santissima Trinità, Elisa scompare e da allora nessuno avrà più sue notizie. Le ricerche iniziano immediatamente ma il corpo di Elisa resterà nascosto per quasi due decenni nel sottotetto di quella stessa chiesa dove era stata vista l'ultima volta in vita. Nove anni dopo, il 12 novembre 2002, a Bournemouth, nella costa meridionale dell'Inghilterra, Heather Barnett, madre single di due adolescenti, viene trovata in casa a terra, coperta di sangue, orribilmente mutilata. I figli corrono in strada alla ricerca di aiuto. Li accoglie premuroso Danny, il vicino di casa italiano. Lo chiamano Danny ma il suo nome è Danilo Restivo.

UN PROFESSORE 2

Scritto da Sandro Petraglia, Fidel Signorile, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni Dal format spagnolo Merlì di TV3 Catalunya, distribuito da Mediawan - LS Distribution Con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Thomas Trabacchi, Christiane Filangieri, Nicolas Maupas, Damiano Gavino, Domenico Cuomo Regia di Alessandro Casale Una coproduzione Rai Fiction - Banijay Studios Italy, prodotto da Massimo Del Frate Serie in 6 serate - Dramedy

Il professor Dante Balestra è ormai una presenza imprescindibile per i suoi studenti, tra cui c'è anche suo figlio Simone. Il cuore pulsante della serie resta il liceo Leonardo Da Vinci con la classe frequentata da Simone e Manuel (figlio di Anita) dove Dante, con il solito piglio anticonformista e geniale, utilizza la filosofia per aiutare i ragazzi a risolvere i loro problemi, tra amori complicati, genitori invadenti, sogni a occhi aperti e speranze infrante. Nell'allegro caos della classe, all'appello rispondono i ragazzi che conosciamo - Luna, Matteo, Laura - ma anche volti nuovi: Nina, una ragazza di origini slave che nasconde una vita complicata; Rayan, promessa del calcio arrivato dall'Africa, più interessato al pallone che allo studio; Viola, una ragazza con disabilità dal carattere impossibile; infine, Mimmo, ex studente di Dante finito in carcere minorile. Dante è riuscito a farlo affidare in semilibertà proprio alla biblioteca della Leonardo Da Vinci e sarà un nuovo amico per Simone. Se i problemi e le avventure dei ragazzi sono tanti e avvincenti, quelli di Dante non sono da meno, specie nella vita privata. La relazione tra il professore e Anita procede a gonfie vele, per la gioia di Simone e Manuel, e da poco sono andati a vivere tutti insieme nella grande villa alle porte di Roma. Ma questo raggiunto equilibrio è ben presto spezzato da una serie di avvenimenti che li costringeranno a nuove domande sui reciproci sentimenti. L'ex moglie di Dante, Floriana, decide di tornare a Roma e ristabilirsi alla villa, costringendo Dante a una scomoda convivenza a tre con Anita; ma anche per Anita le cose si complicano: dovrà vedersela con l'arrivo di Nicola, manager carismatico e affascinante che - oltre a essere il padre di Viola - si scopre essere anche il padre biologico di Manuel. Come se non bastasse, Dante si ritrova a fare i conti con una drammatica novità, che mette in crisi tutte le sue certezze.