Mare Fuori 3, Serena De Ferrari: "Non diagnosticate Viola, sarebbe banale"

Serena De Ferrari è l'attrice che interpreta Viola nella serie Mare Fuori, l'artista, attraverso TikTok ha provato a spiegare la complessità del suo personaggio. Serena, in particolare, se l'è presa per alcuni commenti superficiali e approssimativi che hanno definito Viola schizofrenica e psicotica, provando a diagnosticarla attraverso lo schermo televisivo.

Viola, la ragazza interpretata da Serena de Ferrari, è uno dei personaggi più complessi di Mare fuori, come si è visto anche nei primi sei episodi della terza stagione disponibili su RaiPlay. Viola l'abbiamo conosciuta come personaggio freddo, in grado di manipolare sia i ragazzi che le ragazze che condividono con lei l'esperienza dietro le mura dell'Istituto di Pena Minorile.

Viola è interpretata da Serena De Ferrari che spesso, proprio per la complessità del suo personaggio, ha dovuto combattere contro gli haters "Leggo ancora troppi commenti di persone che mi insultano nella vita reale pensando che io sia così come Viola. Si chiama recitazione ragazzi, è finzione. Se fossi come Viola sarei rinchiusa da qualche parte, non credete?", ha scritto sui social alla vigilia della distribuzione della terza stagione su RaiPlay.

Poche ore fa su TikTok, l'attrice ha pubblicato un video in cui spiega la complessità del suo personaggio, invitando il pubblico a non banalizzarlo e, soprattutto, chiedendo a chi l'ascolta sul social di evitare facili diagnosi. "Sto lavorando a questo personaggio da 4 anni e per chi è attore, saprà bene che per preparare un personaggio ci sono i salti mortali. Ricerca sui libri, documentari, osservazione, tantissimo lavoro per mettere su un personaggio. Specialmente uno come Viola".

La preparazione dell'attrice non si è limitata alla lettura del copione "Sono in psichiatria da anni, ho studiato neuroscienze e psicologia" e "Nella psichiatria moderna oltretutto, non esiste diagnosi, non si diagnostica, perché le persone cambiano di continuo, il cervello muta in continuazione. Viola stessa non è la stessa nelle tre stagioni. E sentire che è schizofrenica, psicotica, narcisista, sociopatica, mi sembra esagerato".

Serena De Ferrari, sul suo profilo di Tok Tok, ha concluso dicendo: "Facciamoci più attenzione. Più attenzione a noi stessi e a quando siamo complicati. Io dopo 4 anni ancora non mi sento di dire Viola è così o è cosà perché sono talmente tante le cose, talmente tanti i fattori che influiscono su un malessere, su una malattia, talmente tanto il dolore che non è giusto".