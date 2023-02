Mare Fuori 3, è ufficiale: rivelato dove e quando vedere gli ultimi sei episodi della serie

Svelata la data di uscita degli ultimi sei episodi di Mare Fuori 3 che saranno disponibili dal 13 febbraio a mezzanotte in esclusiva su RaiPlay. La notizia è stata diffusa dall'account Instagram del programma.

Sarà RaiPlay a trasmettere in anteprima gli episodi di finale della terza stagione di Mare Fuori. La piattaforma streaming precederà ancora una volta la trasmissione in chiaro dello show ambientato nell'immaginario Istituto di Pena Minorile di Napoli. La notizia mette fine alle ipotesi circolate in queste ore sui social, ricordiamo che la prima puntata in chiaro dello show andrà in onda mercoledì 15 febbraio 2023 con i primi due episodi.

Mare Fuori 3: una storia d'amore gay nella nuova stagione

Ieri erano stati diffusi i dati del boom di Mare Fuori 3 su Raiplay. La serie ha fatto registrare numeri mai raggiunti dalla piattaforma streaming di Viale Mazzini con 8 milioni di visualizzazioni e 3,5 milioni di ore di visione. Da sottolineare che le iscrizioni al portale sono aumentate con circa 300mila nuovi clienti.

Mare Fuori 3, il cast canterà la sigla della serie a Sanremo 2023, ecco quando

La trama della terza stagione, rilasciata dalla RAi recita: Nella terza stagione di Mare fuori i protagonisti sono cresciuti e molti di loro si trovano a dover compiere la scelta di come affrontare il loro ruolo di adulti nel mondo. La scoperta dell'amore è la rotta che li conduce alla scoperta di nuovi aspetti di sé stessi, continenti sinora inesplorati.

Qualcuno di loro si troverà perso a causa di questa emozione sconosciuta, qualcun altro invece vivrà questo sentimento come fosse un faro nella notte e si farà guidare dalla sua luce abbagliante. Nuovi personaggi faranno il loro ingresso nell'IPM, come Giulia, una Trapper appartenente ad una gang milanese. O i fratelli Di Meo che insieme a Dobermann, un amico extracomunitario di colore, entrano in prigione per aver devastato un ospedale.