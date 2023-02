Mare Fuori 3: trame e anticipazioni degli ultimi sei episodi e quando vederli

Ecco le trame degli ultimi sei episodi di Mare Fuori 3 che saranno disponibili su RaiPlay dalla mezzanotte del 13 febbraio. La serie ambientata nell'Istituto di Pena Minorile di Napoli, arriverà in chiaro su Rai 2 a partire dal 15 febbraio con due episodi a settimana. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo sulla piattaforma streaming. Attenzione Spoiler

Episodio 7: Per nascere bisogna morire

Sofia svela la sua vera identità e Paola ne paga le conseguenze. La tragedia accaduta in Ipm getta un'ombra nefasta sulle vite di tutti. Dobermann, il nuovo entrato, ha delle mire su Kubra e Pino non glielo perdona... La tensione tra i ragazzi è alle stelle e gli equilibri nel carcere sono appesi a un filo. La vita spericolata di Naditza e Filippo diventa imprudente e Naditza si trova in una situazione in cui mai si sarebbe trovata da sola. Lei vuole una vita alla luce del sole e un futuro da sognare.

Mare Fuori 3, Crescentini: "Il confine tra attrice e persona è stato scavallato più volte in questa serie"

Episodio 8: Un giorno tutto finisce

Mentre Sofia si insedia come nuova direttrice, per Paola è l'ora degli addii. Ma subito sorgono nuovi problemi nell'IPM: Pino, dopo il feroce litigio con Dobermann, viene sbattuto in isolamento. Cardiotrap non riesce a legare con la nuova insegnante di musica, mentre Massimo cerca in ogni modo di far confessare a Mimmo la sua terribile verità. Intanto, Nad e Filippo sfuggono a due malviventi, ma il loro rapporto è sempre più logorato dai colpi di testa del ragazzo. L'amicizia tra Milos e Cucciolo si fa ancora più stretta. Per Edoardo giunge invece il giorno delle nozze, sebbene il suo pensiero corra sempre a Teresa: ma non è solo questo che preoccupa Carmela.

Episodio 9: Le fasi dell'amore

Filippo rientra in istituto ed è accolto con gioia, benché la nuova direttrice sia intenzionata a rimandarlo a Milano. Grazie a lui, Cardiotrap torna a comporre musica e Giulia ne approfitta per strappare a Valentina una promessa. Pino è sempre più geloso di Dobermann, ma riesce a riappacificarsi con Kubra grazie ai consigli di Carmine, che è sempre più preso da Rosa. Silvia, in permesso premio, si gode la ritrovata intesa con Alfredo. Carmela è invece sempre più preoccupata per la scomparsa di Edoardo, che intanto è nascosto a casa di Liz per sfuggire agli uomini di don Salvatore. Massimo, dopo averlo cercato invano, inizia a intuire cosa sia successo.

Mare Fuori 3: 5 cose che possiamo aspettarci da questa stagione

Episodio 10: Le regole dell'amicizia

Dopo aver ricevuto una lettera misteriosa, Milos si scontra con Micciarella e Dobermann, riuscendo a riappacificarsi solo grazie all'intervento di Cucciolo. Carmine è sempre più ferito dall'indifferenza di Rosa e Filippo, tramite l'aiuto di Cardiotrap, escogita uno stratagemma per farli finalmente riavvicinare. Pino approfitta di una visita medica per aiutare Kubra a scoprire la verità sul passato di sua madre e di Beppe. Giulia invece raggiunge lo studio di registrazione di Valentina per sfruttare la sua grande occasione. Intanto, don Salvatore chiede l'aiuto di Alfredo per riuscire a individuare il luogo in cui si rifugia Edoardo.

Mare Fuori 3, il cast canterà la sigla della serie a Sanremo 2023, ecco quando

Episodio 11: Un'amicizia è per sempre

Edoardo è in pericolo di vita e questa volta potrebbe non farcela. Carmela sospetta di Don Salvatore e cerca conferma in Rosa. L'amica di una vita la accusa di ingratitudine. Intanto Teresa arriva nell'ospedale dove è ricoverato Edoardo e offre il suo aiuto per poterlo salvare. Kubra ora che conosce la verità su Beppe e sua madre vuole affrontare l'educatore. Silvia ottiene l'ordine di scarcerazione immediato. Alfredo ha mantenuto la sua promessa, chissà se lo farà anche quando la ragazza sarà fuori. Rosa si dibatte tra l'amore per Carmine e quello per suo padre. Chi vincerà tra i due?

Episodio 12: La scelta

Carmine riesce a passare un biglietto a Rosa che, furtiva, lo nasconde subito. Per Liz è arrivato il momento di pagare per l'aiuto che ha dato a Edoardo. Il ragazzo intanto lotta tra la vita e la morte mentre Teresa e Carmela hanno un duro scontro. Tra Beppe e Kubra c'è il confronto definitivo. Tra Cardiotrap e Giulia c'è un animato incontro riguardante il pezzo che il ragazzo ha scritto. Per Filippo è arrivato il momento dei saluti. Carmine parla con la madre dei suoi sentimenti per Rosa. Una nuova ragazza misteriosa arriva in istituto.

Cast di Mare fuori: Carolina Crescentini, Carmine Recano, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Giacomo Giorgio, Artem Tkachuk, Vincenzo Ferrera, Antonio Orefice, Anna Ammirati e Lucrezia Guidone. La serie è stata creata da Maurizio Careddu e Cristiana Farina.