Mare Fuori 3, il cast canterà la sigla della serie a Sanremo 2023, ecco quando

Il cast di Mare Fuori salirà sul palco di Sanremo per cantare la sigla della serie televisiva

I ragazzi di Mare Fuori saranno ospiti di Sanremo 2023: il cast della serie canterà la sigla dello show nel corso della quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover. La notizia, circolata già da qualche giorno, è stata confermata da Dagospia, che ha rivelato la data esatta dell'esibizione.

Il 10 febbraio i ragazzi dell'immaginario Istituto di Pena Minorile di Napoli, in cui è ambientata la serie Mare fuori, saliranno sul palco dell'Ariston per cantare O' mar for scritta dal romano Lolloflow (Lorenzo Gennaro) e cantata da Matteo Paolillo, l'attore che nella serie interpreta Edoardo Conte.

Mare Fuori 3, in onda su Rai 2 e in anteprima su RaiPlay: ecco quando

Al momento non si sa ancora quali attori, oltre a Matteo Paolillo, si esibiranno davanti alla platea del Festival, che quella sera sarà condotto da Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Francini. Sembra che, a tutt'oggi, gli stessi attori non sono in grado di dire chi di loro si unirà a Matteo.

Sanremo 2023, Amadeus e Gianni Morandi annunciano i duetti e le cover

Il pubblico, ovviamente, spera di vedere il cast al completo, o almeno i principali protagonisti come Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo. Probabile che la scelta, alla fine, cada sui più intonati.

Mare Fuori: la data di uscita della terza stagione della serie targata Rai Fiction

Nella prime puntate della terza stagione di Mare fuori, disponibili in anteprima su Raiplay, i protagonisti sono cresciuti e molti di loro si trovano a dover compiere la scelta di come affrontare il loro ruolo di adulti nel mondo. La scoperta dell'amore è la rotta che li conduce alla scoperta di nuovi aspetti di sé stessi, continenti sinora inesplorati.