Marco D'Amore e Salvatore Esposito: "Dopo Gomorra 5 apriamo un chiosco di taralli" (VIDEO)

Gomorra 5 rappresenterà l'ultima stagione della serie tv e i suoi due protagonisti, Salvatore Esposito e Marco D'Amore, hanno annunciato in un video su Instagram che dopo la fine della serie potrebbero aprire una pizzeria oppure un piccolo chiosco di taralli.

Oggi i numerosi fan della serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano hanno dovuto fare i conti con la notizia che Gomorra 5 sarà l'ultima stagione della serie. Sei anni, numerosi omicidi e tanti colpi di scena dopo, cala il sipario su una delle opere italiane più riuscite degli ultimi anni, nonché la serie tv più apprezzata a livello internazionale: il successo di Gomorra non si è limitato, infatti, ai confini italiani ma è arrivato addirittura oltreoceano, negli Stati Uniti, dove l'intera saga è stata di recente aggiunta al catalogo streaming di HBO Max.

La notizia della fine era circolata già negli scorsi mesi, insieme all'annuncio riguardante l'inizio delle riprese che dovrebbero durare da ottobre 2020 a maggio 2021. Soltanto oggi, però, è giunta l'ufficialità attraverso gli upfont di Sky ma anche tramite la voce dei due protagonisti più celebri e amati della serie tv, Salvatore Esposito e Marco D'Amore. Gli interpreti di Genny Savastano e Ciro Di Marzio hanno condiviso un video su Instagram, nel quale annunciano quella che rappresenterà a tutti gli effetti la cosiddetta "chiusura del cerchio".

Attraverso il video, i due attori hanno scelto di sdrammatizzare un momento che equivale ad un punto di svolta nelle loro rispettive carriere ma anche un importante addio all'esperienza che questa carriera gliel'ha fatta svoltare. Esposito e D'Amore scherzano pensando a ciò che faranno una volta che diranno definitivamente addio a Gomorra. L'interprete de L'Immortale propone di aprire una pizzeria ma l'amico e collega ammette che forse preferirebbe gestire un piccolo chiosco di taralli. "Poi, se dovesse andare male e ti servisse una mano in pizzeria..." aggiunge Esposito, mettendo le mani avanti e proponendosi come aiutante di Marco D'Amore. In precedenza, l'interprete di Spaccapietre ha dichiarato che "Per noi attori è stato, è e sarà un lutto, ma siamo contenti di questo viaggio e aver dato, per quanto possibile, oltre le nostre possibilità".

Considerata la fine delle riprese, prevista per la primavera inoltrata del 2021, il rilascio dei nuovi episodi su Sky Atlantic potrebbe avvenire nelle ultime settimane del prossimo anno.