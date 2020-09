Gomorra 5 sarà l'ultima stagione, la conferma ufficiale: "Per noi è un lutto"

Gomorra 5 sarà l'ultima stagione della serie: la conferma ufficiale arriva dagli upfont di Sky dopo alcune settimane che la notizia era stata anticipata da alcune dichiarazioni dei protagonisti.

Gomorra - la serie: Salvatore Esposito è Gennaro, il figlio del boss Savastano

"Sarà il viaggio conclusivo di questa storia che vede questi protagonisti che chiuderanno un cerchio. Per noi attori è stato, è e sarà un lutto, ma siamo contenti di questo viaggio e aver dato per quanto possibile oltre le nostre possibilità." - ha detto Salvatore Esposito, l'interprete del boss Gennaro Savastano in occasione di questo annuncio - "I risultati di questa enorme macchina continuano a dare soddisfazione a tutti e nonostante il grande successo in Italia, non si ha la reale percezione di ciò che è Gomorra nel mondo. Elogiavano quello che è a detta di tutti uno dei più grandi successi italiani degli ultimi anni."

Una brutta notizia per i fan di Gomorra - La Serie, che tuttavia non arriva a sorpresa: agli inizi di settembre Marco D'Amore aveva anticipato che Gomorra 5 sarebbe stata l'ultima stagione e che c'era il "desiderio di chiudere un percorso". "Sarebbe bello chiudere questo annus horribilis con un meraviglioso finale di Gomorra." aveva aggiunto l'attore, interprete del personaggio di Ciro Di Marzo e regista di alcuni episodi della serie, nonché dello spin-off L'immortale, uscito l'anno scorso, spin-off che funge da "ponte" narrativo tra la quarta stagione e la quinta.

Nella stessa intervista, Marco D'Amore aveva aggiunto che le riprese di Gomorra 5 inizieranno ad ottobre e probabilmente proseguiranno fino a maggio 2021. Oltre agli episodi ambientati nell'hinterland napoletano, è previsto anche un episodio ambientato all'estero.