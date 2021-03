Maraviglioso Boccaccio: stasera su Rai Movie il film di Paolo e Vittorio Taviani

Stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle 21:10 il Decameron di Boccaccio rivive grazie a Maraviglioso Boccaccio, il film con cui Paolo e Vittorio Taviani hanno riletto il capolavoro letterario adattandone cinque novelle.

Maraviglioso Boccaccio: Kim Rossi Stuart in una scena

Nella Firenze colpita dalla peste, nel 1300, dieci giovani si rifugiano in una villa in campagna dove impiegano il tempo raccontandosi delle brevi storie. I fratelli Taviani insegnano che ieri come oggi arte, amore, fratellanza, fantasia, e fedeltà sono l'unico antidoto in grado di curare le ferite e le malattie. Il cast è d'eccezione: Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Vittoria Puccini, Lello Arena, Michele Riondino, Kim Rossi Stuart, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak e Jasmine Trinca.

A seguire sulla stessa rete andrà in onda Il tempo si è fermato di Ermanno Olmi. Nato come ennesimo documentario per la Edison, dove il regista lavorava, viene consolidato da Olmi che lo trasforma nel suo primo film. La scelta della programmazione di Rai Movie, a un anno dal lockdown, non è certo dovuta al titolo, ma al sentimento che questo film, in bianco e nero, con un andamento crescente, ha verso il tempo.

È un film pieno di silenzi gonfi di significato e di attese mai vuote, piene di speranza di vita. Nella solitudine forzata dei due protagonisti scopriamo il loro nuovo ritmo del tempo e possiamo riflettere sul loro bisogno di riprenderci un tempo nel nostro tempo.