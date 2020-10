Mank: lo spettacolare poster del film di David Fincher in stile vecchia Hollywood

Uno spettacolare poster in stile vecchia Hollywood anticipa l'arrivo di Mank su Netflix, a partire dal 4 dicembre il nuovo lavoro di David Fincher con Gary Oldman sarà disponibile in streaming.

Locandina di Mank

Mank, nuovo film diretto da David Fincher che arriva dopo 6 anni di attesa, ci regala uno strepitoso poster in stile vecchia Hollywood in attesa dell'arrivo su Netflix, previsto per il 4 dicembre.

Scritto in origine dal padre di David Fincher, Jack Fincher, Mank racconta la storia dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) e del lavoro sullo script di Quarto potere, diretto da Orson Welles. Negli anni '30, Mank ricostruisce le difficoltà produttive e la genesi di Quarto potere culminate in una battaglia per i diritti tra Mankiewicz e Welles dopo che il film conquistò l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale.

𝙰𝙽𝙶𝙻𝙴 𝙾𝙽 𝙼𝙰𝙽𝙺



𝙰𝚜 𝚑𝚎 𝚝𝚎𝚎𝚝𝚎𝚛𝚜 𝚝𝚘 𝚑𝚒𝚜 𝚏𝚎𝚎𝚝 𝚊𝚗𝚍 𝚏𝚊𝚌𝚎𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝙲𝙾𝚂𝚃𝚄𝙼𝙴𝙳 𝙲𝚁𝙾𝚆𝙳. pic.twitter.com/919Jcv2URC — Mank (@MankFilm) October 20, 2020

Mank vede nel cast Lily Collins nei panni della segretaria di Mank, Rita Alexander, Tom Burke interpreta Orson Welles, Tom Pelphrey è il fratello di Mankiewicz, Joseph, Tuppence Middelton interpreta la moglie di Mank, Sara, mentre Arliss Howard è il cofondatore della MGM Louis B. Mayer, Sam Troughton è John Houseman, Ferdinand Kinsley è Ivring Thalberg, Joseph Cross è Charles Lederer, Jamie McShane interpreta Shelly Metcalf, Toby Leonard Moore è David O. Selznick e Monika Grossman interpreta Fraulein Freda.

