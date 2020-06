Mamma Mia!, terzo film in arrivo?

Amanda Seyfried in una sequenza del film Mamma Mia!

La produttrice di Mamma Mia! ha parlato dell'idea di realizzare un terzo film, per chiudere un'ideale trilogia. Intervistata dal Daily Mail, Judy Craymer si è espressa in questi termini: "Dovevo pensarci in questi mesi, ma poi si è fermato tutto. Penso che un giorno faremo un terzo film, perché l'idea è che sia una trilogia. E so che alla Universal piacerebbe molto." L'ultima parte non è particolarmente sorprendente, dato il successo commerciale dei due episodi precedenti: il capostipite, uscito nell'estate del 2008, ha incassato 615 milioni di dollari nel mondo, mentre il sequel, arrivato nelle sale dieci anni dopo, si è portato a casa 395 milioni.

Mamma Mia! Ci risiamo: Meryl Streep e Amanda Seyfried in una scena del film

Il primo Mamma Mia! è l'adattamento cinematografico dell'omonimo musical teatrale basato sulle canzoni degli ABBA, incentrato sul mistero dell'identità del padre di Sophie (Amanda Seyfried), che invita i tre papabili (Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgård) al proprio matrimonio, stravolgendo la vita della madre Donna (Meryl Streep). Dieci anni dopo è uscito il seguito, Mamma Mia! Ci risiamo, che contiene brani non utilizzati nel film precedente (alcuni dei quali erano però presenti nella versione teatrale) e alcuni riproposti, tra cui la canzone che dà il titolo ai lungometraggi. Nel secondo capitolo Donna è morta, e Sophie deve gestire l'albergo di famiglia e affrontare la maternità imminente, con flashback che approfondiscono il passato della madre (Lily James) e l'incontro con i possibili tre padri.

Non è ancora chiaro di cosa potrebbe parlare Mamma mia 3, ma una pista possibile è appunto la maternità di Sophie, che al termine del secondo capitolo dà alla luce un figlio. Quanto alla componente musicale, è stato suggerito che si possa fare uso delle canzoni inedite degli ABBA che dovrebbero uscire a breve, come parte di una reunion della band svedese. Benny Andersson e Björn Ulvaeus sono stati attivamente coinvolti nella realizzazione di entrambi i film, prestandosi anche a dei camei.