Mamma mia!, Meryl Streep è pronta a tornare: 'Hanno un'idea, ne saprò di più molto presto'

Il Festival di Cannes è stato inaugurato ieri sera con la Palma d'Oro alla carriera consegnata da Juliette Binoche ad una leggenda del cinema mondiale, Meryl Streep, tornata sulla Croisette a distanza di trentacinque anni dall'ultima presenza. A giudicare dalle parole dell'attrice, quello di Cannes potrebbe non essere l'unico ritorno dell'attrice in questo periodo.

Streep ha confessato di avere un appuntamento a breve con la produttrice Judy Craymer per valutare insieme il possibile rientro di Donna Sheridan nel franchise di Mamma Mia!, dopo la morte avvenuta nel primo sequel del 2018, Mamma Mia! Ci risiamo. Quale sarà il futuro di Donna?

Una splendida Meryl Streep in una scena del musical Mamma Mia!

Un incontro cruciale

"Non so come faranno, hanno un'idea" ha raccontato Streep alla serata inaugurale di Cannes "Non l'ho ancora sentita [Judy Craymer] ma è in agenda e ne saprò di più molto presto. Certo che voglio farlo. Penso che alla gente piaccia".

L'agente dell'attrice, presente alla serata, ha confermato le parole della sua assistita, esprimendo moderato ottimismo per un possibile ritorno di Meryl Streep nel franchise. Nonostante non abbia lavorato molto sul set del sequel, Streep ha ricordato con piacere il periodo trascorso al fianco di Julie Walters, Christine Baranski, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried e Dominic Cooper. Attualmente, Meryl Streep sta concludendo le riprese di Only Murders in the Building 4.

Nel franchise di Mamma Mia!, la star interpreta Donna Sheridan, che gestisce un hotel di nome Villa Donna sulla piccola isola greca chiamata Kalokairi insieme alla figlia Sophie (Amanda Seyfried). Nel primo film, Sophie spedisce sull'isola tre vecchi amori di Donna (Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgård), tra cui potrebbe nascondersi suo padre. Diretto da Phyllida Lloyd, Mamma Mia! è uscito nelle sale nel 2008 e dieci anni dopo è stato realizzato un sequel dal titolo Mamma Mia! Ci risiamo, diretto da Ol Parker, nel quale il personaggio di Donna perde la vita. Riusciranno gli sceneggiatori a riportare sullo schermo Donna Sheridan nonostante il tragico destino a cui è andata incontro nel film precedente?